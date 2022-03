Knusende kritikk av myndighetenes klimahåndtering: – Dette kan gå ut over folks sikkerhet

Nesten 200.000 bygninger i Norge er utsatt for flom og skred, og myndighetene har ikke gjort nok for å sikre dem. De har heller ikke oversikt over hvilke områder som blir mer utsatt, ifølge knusende rapport.

