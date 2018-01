Tirsdag kommenterte Trine Skei Grande ryktene som har gått om henne. Nå gir en 26 år gammel mann sin versjon til VG.

Dagen før Venstre-lederen ble utnevnt til kulturminister lot hun seg intervjue av Aftenposten om ryktestormen som har gått om noe som skulle ha skjedd på en fest i 2008.

Til Aftenposten sa Grande blant annet at enkelte via sosiale medier har forsøkt å spre usannheter om hva som skjedde.

– Jeg kan sikkert ha gjort noen dumme ting, men jeg er ingen overgriper, sa hun.

– Frivillig

VG har torsdag snakket med en mann som i dag er 26 år. Han var også på festen og var 17 år gammel den gang. Til VG sier han at det som skjedde mellom ham og Grande på den private festen var frivillig.

– Vi hadde begge drukket. Vi gikk en tur og havnet i kanten på en kornåker, hvor vi lå sammen. Frivillig, sier han til VG.

Ungdommen var ikke medlem av Venstre. Grande var stortingsrepresentant og første nestleder i partiet.

Trine Skei Grande skriver i en SMS til VG at hun har fortalt sin historie til statsministeren, men at hun «ikke har mer å fortelle» utover det.

4. januar i år ble den nå 26 år gamle mannen kontaktet av Grande etter at nettstedet Resett publiserte en artikkel om hva som skulle ha skjedd på festen i 2008.

– Da fikk jeg sjokk

Syv dager senere hadde de igjen kontakt, opplyser mannen til VG.

– Mitt utgangspunkt for vår enighet om å ikke si noe, var at jeg opplevde at vi var enige om hva som hadde skjedd. Men i den samtalen spurte jeg hva som var hennes versjon, sier han.

– Da fikk jeg sjokk. Hun fortalte at hennes versjon var at det hadde vært en fest hvor venner koste seg og hvor jeg hadde dratt med henne bak et hus og hoppet på henne, sier mannen til VG.

Avisen skriver at denne versjonen av historien er noe Grande også har formidlet til andre.

Mannen sier til VG at han er villig til å fortelle sin versjon til statsminister Erna Solberg og at han ønsker Trine Skei Grande alt godt.

Olav Olsen

– Jeg har gjort en vurdering

Denne saken ble tema på Debatten på NRK torsdag kveld.

– Nå blir det hevdet at det er to versjoner om saken, hva tenker du om det, spurte programlederen Erna Solberg.

– Jeg har snakket med Trine om denne saken, vi har gått gjennom det, mer enn det har ikke jeg tenkt til å si om det. De samtalene forblir mellom en statsminister og en statsråd.

– Så du stoler på hennes versjon som hun har sagt til deg?

– Jeg har gjort en vurdering av det jeg har fått vite, og jeg mener at hun blir en utmerket kulturminister, svarte Erna Solberg.

Kommunikasjonssjef Steinar Haugsvær i Venstre sier til NTB sent torsdag kveld at Grande ikke har noe mer å tilføye utover det hun allerede har sagt.