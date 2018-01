Mandag fikk de rundt 40 ansatte ved Ulvsnesøy fengsel i Hordaland beskjed om at fengselsdriften på øyen legges ned. Det har vært fengsel på øyen siden 1982.

Lavsikkerhetsfengselet på øyen i Sørfjorden i Osterøy kommune har ved flere anledninger vært nedleggingstruet, melder Bergensavisen. Her er det i dag 31 plasser, hvorav ni av dem er for kvinner.

Under et møte mandag med ansatte, tillitsvalgte og verneombud fortalte Kriminalomsorgsdirektoratets (KDI) direktør Marianne Vollan og assisterende direktør Jan Erik Sandlie at fengselsdriften vil avvikles i god tid før sommeren 2019 når leiekontrakten med stiftelsen Ulvsnesøy skolehjem som eier øyen opphører.

Stiftelsens formål er å forvalte stiftelsens verdier til samfunnets beste og til gode for barn og unge.

SCANPIX

– Det ser vi ikke at stiftelsen gjør når det er fengselsdrift på øya, derfor sa vi opp leieavtalen med kriminalomsorgen i fjor sommer. Avtalen hadde to års oppsigelsestid, og vi har tilbudt staten å kjøpe øya, sier leder i stiftelsesstyret, Anne-Marit Presterud i Bergen kommune.

KDI lovte under møtet at de skal finne nytt tilbud om arbeidsplass for de ansatte på øyen.