Høyre har mottatt minst tolv varsler mot flere personer i Unge Høyre. Fylkeslederne i Unge Høyre sitter lørdag i krisemøte i Oslo om saken.

– Vi har fått flere varsler etter pressekonferansen fredag. Til sammen er det snakk om tolv varsler, sier generalsekretær John-Ragnar Aarset i Høyre til NTB.

Tallet kan endre seg, fordi det kan har kommet flere varsler i løpet av dagen. Varslene gjelder flere personer, både i Unge Høyre og unge personer i Høyre.

Fredag la Høyre og Unge Høyre seg flate. Da hadde de fått inn sju varsler etter at ungdomspartiets leder, Kristian Tonning Riise, gikk av sent onsdag kveld, på grunn av upassende seksuell oppførsel.

Beruset 16-åring

Blant varslene er en sak Aftenposten omtaler lørdag. I 2014 ble Unge Høyre varslet om at Riise hadde hatt seksuell omgang med en 16 år gammel, svært beruset jente på et fylkesårsmøte.

Aarset bekrefter overfor NTB at de først ble kjent med den saken etter at Riise gikk av, og at den var en av de sju varslene de kjente til fredag ettermiddag.

Krisemøte

Lørdag er Unge Høyres fylkeslagsledere samlet i Oslo for å snakke om varslingssakene og hvordan de har blitt fulgt opp. Også Høyres generalsekretær deltok på deler av møtet.

– Ledelsen og fylkesledelsen i Unge Høyre er samlet for å snakke sammen og ta vare på hverandre. Der har de også fått høre for oss, i moderpartiet, hvordan vi nå jobber med de varslene som har kommet inn til partiet etter at Kristian gikk av som leder, og hvordan vi følger opp de som har historier å fortelle og hvordan vi hjelper dem etter beste evne. Og at vi jobber for å finne ut hvorfor det har skjedd sånn fundamental svikt som vi har fått eksempel på, med varsler som har blitt meldt inn, men som åpenbart ikke har blitt fulgt opp på en god nok måte, sier en svært preget Aarset til NTB.

Behov for å snakke

– Vi har mange medlemmer som naturlig nok kan ha behov for å snakke med noen. Det er vårt ansvar å sørge for at de blir ivaretatt. Derfor samler vi fylkeslederne. Vi ber også om forståelse for at dette er unge mennesker som ikke er profesjonelle aktører overfor pressen, og at pressen tar hensyn til det, sier Unge Høyre-leder Sandra Bruflot i en tekstmelding til NTB.

Hun ba samtidig pressen om rette alle henvendelser til henne, ikke fylkeslederne.

– Det er en veldig fin gjeng, som tar vare på hverandre. Det er gode venner som har det bra sammen og synes det er fint å være sammen og gir hverandre gode klapp på skulderen, og er ved godt mot, sier Aarset.

Fylkeslederne møttes klokken 12 på Høgskolen i Oslo og Akershus (nå OsloMet Storbyuniversitetet). Ved 14-tiden pågikk møtet fremdeles.