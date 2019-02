Skjermbruk og skarpt lys spolerer søvn. Denne familien tar på seg oransje briller to timer før leggetid. Kan oransje «Bono-briller» reparere døgnrytmen?

Når kvelden senker seg over det lille tettstedet Valen i Sunnhordland, henter familien Gjøtterud Henriksen frem etuiene sine. Mamma Tone, pappa Roger, Magnus (13) og August (15). Under lokket ligger et par oransje briller uten styrke.

Det kan se Bono-apete og corny ut, men for de to sønnene er det blitt naturlig. Siden de var små barn, har brillene vært en fast del av kveldsrutinene. De tas på to timer før leggetid for å blokkere ut blått lys fra mobilskjermer og LED-lyspærer.

– Bedre etter én natt

– Hvis vi reiser vekk uten brillene, føles lyset på en måte voldelig. Man kjenner seg stimulert på en ekkel måte, sier mamma Tone E. Gjøtterud Henriksen, som også er forsker, psykiater og overlege ved den psykiatriske institusjonen Valen sykehus.

Det var her hun fikk ideen om å teste ut og forske på bruken av oransje briller i behandlingen av bipolare pasienter. I maniske faser blir bipolare fulle av energi og virketrang. De kan ha vanskeligheter med å falle til ro og sove. Kunne brillene ha effekt?

– Veldig mange rapporterte at de var mye bedre etter bare én natt. Noen kalte det «oransje valium».

Hva var det som skjedde?

Forstyrrer produksjon av søvnhormon

Blått lys virker direkte inn på våkenhetsfunksjoner som appetitt, oppmerksomhet og virketrang, foruten hjernens «hovedklokke», som styrer døgnrytmen. Å se på en LED-skjerm på mobiltelefonen om kvelden, for eksempel, kan derfor gjøre oss mer våkne, mer sultne og mindre søvnige.

Produksjonen av søvnhormonet melatonin forstyrres, samtidig som hjernen aktiveres direkte og raskt av lyset.

Melatonin lages i kroppen helt naturlig når det er mørkt, mens lyse morgener stopper produksjonen. Blått lys om kvelden gir derfor døgnrytmeklokkene motstridende signaler, som igjen kan gi søvnproblemer.

Oransje glass blokkerer imidlertid det blå lyset.

– Det skaper en fysiologisk mørke-tilstand i hjernen. Produksjonen av melatonin kommer i gang ganske raskt etterpå, sier Henriksen, som har fått mye oppmerksomhet for sin forskning. Hun har også hatt en rolle i et firma som utvikler briller for kommersielt bruk.

Lyseksponering har økt sterkt

Såkalt blåblokkerende briller er nå tatt inn som en del av behandlingen av bipolare pasienter ved flere institusjoner, senest Oslo universitetssykehus.

For bipolare fungerer lys som bensin til et allerede overtent bål. Oransje briller er deres brannslukningsapparat.

Men i en stadig mer opplyst verden mener Henriksen de aller fleste, syke som friske, vil ha godt av noen timer uten blått lys før de går til sengs.

– Det er relativt kort tid siden vi fikk smarttelefoner. Og lyseksponeringen har økt enormt siden 2007. Vi har bare så vidt begynt å se konsekvensene av dette, mener hun.

Studier har blant annet antydet en sammenheng mellom lysforurensing og helseproblemer som brystkreft hos kvinner, samt vektøkning blant både barn og voksne.

– Feil lys til feil tid gir en rekke fysiologiske følgefeil. Vi er ikke tilpasset nattaktivitet, og mangel på melatonin påvirker alt fra immunsystem og blodsukker til evnen til å løse oppgaver og regulere følelser, sier Henriksen.

Knasker piller for å reparere døgnrytmen

Samtidig går bruken av melatonin i pilleform – legemiddelet Circadin – rett til værs. Circadin er egentlig ikke godkjent for personer under 55 år. Likevel viser tall A-magasinet har hentet inn fra Reseptregisteret, at bruken er mer enn tredoblet siden 2008. Aller kraftigst er veksten i yngre aldersgrupper.

Mens snaut 30.000 fikk skrevet ut legemiddelet i 2008, passerte antall brukere 96.000 i 2017.

I aldersgruppene 20–24 og 25–29 er bruken mer enn firedoblet.

– At stadig flere ungdommer og unge voksne bruker Circadin, kan tyde på økende forekomst av søvnproblemer i disse gruppene. Det kan gi mistanke om en sammenheng med mer stress og skjermbruk blant unge, sier overlege Morten Finckenhagen i Legemiddelverket.

– Sånn sett er økningen bekymringsfull. Søvnproblemer er utbredt, og flere burde benytte ikke-medikamentelle tilbud som søvnråd, stressmestring og lysbehandling, legger han til.

Usikker på årsaken

Finckenhagen understreker at de absolutte tallene per aldersgruppe ikke er «alarmerende». I aldersgruppene 15–19 og 20–24 ligger antall brukere for eksempel på 7-8.000.

Overlegen tviler også på om skjermbruk og stress alene kan forklare veksten. Circadin brukes også i økende grad blant pasienter med ADHD. I tillegg er førerkortforskriften blitt strengere for en del sovemidler. Circadin er blant de mildeste formene for slike legemidler vi har.

– Det er mer naturlig enn andre sovepiller, som er kjemiske og ofte har vanedannede stoffer. Circadin regnes derfor ikke som skadelig, selv om dosene er store sammenlignet med kroppens egenproduksjon av melatonin, legger han til.

Av den grunn er han ikke kritisk til at legene skriver ut medikamentet til yngre brukere, selv om det primært er anbefalt for godt voksne.

– Leger er pragmatiske, og i mange land kan melatonin kjøpes reseptfritt, sier han.

Kortere natt, dårligere søvn

Men hvor skadelig er skjermbruk for søvnen? Ulike studier peker i ulik retning. I en mye omtalt studie fra Bergen Sleep Stress and Sleep Group, lot forskerne en gruppe ungdommer lese en novelle på Ipad før leggetid. En annen gruppe leste analogt med nattbordslys.

Ungdommene fikk elektroder festet til hodet slik at forskerne kunne studere søvnbølgene.

De fant ikke store forskjeller i søvntid, men søvnkvaliteten ble samlet sett dårligere hos skjermbrukerne. Den såkalt dype søvnen ble forstyrret.

– Når man sover dypt, viser hjernebarken langsomme bølger, og dette skjer spesielt i den første halvdelen av natten. Denne prosessen ble forsinket med en halv time etter e-lesing, og hjernebølgene var ikke like kraftige, sier forskningsleder Janne Grønli.

– Hva innebærer det?

– Dette har betydning for viktige prosesser som skjer i hjernen når vi sover. De langsomme hjernebølgene under søvn er helt essensielle for effektiv rydding og vasking av hjernen, og det produseres nye proteiner som er viktig for at hjernecellene skal fungere optimalt neste dag, sier Grønli.

– Så selv om forsøkspersonene sov like lenge, var søvnkvaliteten svekket. Man blir mindre søvnig foran skjerm.

Kritisk til pillebruk

Skjermbruk til sent på kveld og langt på natt kan altså ha en dobbelt negativ effekt. Søvnlengden blir kortere og søvnkvaliteten dårligere. Ifølge forskning gjengitt av NRK, ligger snittet blant ungdom på 6,5 timer, to timer under anbefalt lengde.

– Lys er bra for oss. Men kun til riktig tid på døgnet, sier Grønli.

Hun er ikke begeistret for at så vidt mange tyr til piller for å reparere døgnrytmen.

– Det er et stort paradoks at hormonet melatonin skrives ut på resept når vi samtidig vet at årsaken til søvnproblematikk ligger i skjermbruk om kvelden. Vi har nå god kunnskap om hvordan vi enkelt kan beskytte vår egen melatonin ved å skjerme oss mot blått lys, sier Grønli.

Eksempler er skjermfiltre som blokkerer ut det negative lyset, innendørs lyspærer som gir varmere lys på kveld og natt, samt oransje, såkalt blå-blokkerende, briller.

Brillefin søvnhjelp

August Gjøtterud Henriksen (15) har brukt slike briller siden han var 7 år. Han mener selv de gjør ham mer søvnig og avslappet om kvelden.

– Når klokken blir 20, er det bare å flekke på seg brillene. Det er blitt like vanlig som å pusse tennene.