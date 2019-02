Flere kvinnledere i Ap mener det er for tidlig til å gi Trond Giske et nytt toppverv i partiet. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

Kvinneledere i Ap mener Giske skader partiet

Arbeiderpartiets kvinnepolitiske ledere i Rogaland, Hordaland, Troms og Finnmark mener alle det er for tidlig for et nytt toppverv for Trond Giske.