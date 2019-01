Tre av ti mødre valgte i 2017 å ta ulønnet permisjon i tillegg til foreldrepengeperioden. Det er 66 prosent mer enn i 2008.

Det kommer fram i Navs Foreldrepengeundersøkelse fra 2017.

Oppgangen kommer til tross for at foreldrepengeperioden var fem uker lenger i 2017 enn i 2008. Man velger i dag om man skal ha 49 uker med 100 prosent foreldrepenger, eller 59 uker med 80 prosent.

Kvinnene som tok ulønnet permisjon var i snitt hjemme med barnet i 53 uker i 2017, hvorav 13 var ulønnede. Om lag seks prosent av fedrene tok ulønnet permisjon i tillegg til foreldrepengeperioden både i 2008 og 2017.

Man har rett til å ta ulønnet permisjon i opptil 12 måneder, om den tas ut rett etter perioden med foreldrepenger.

Å velge ulønnet permisjon fører til at man under den ulønnede perioden mister retten til sykepenger, og det kan gå ut over pensjonsopptjeningen.

Seniorrådgiver i Navs kunnskapsavdeling Line Schou, som har ledet arbeidet med undersøkelsen, mener utviklingen er urovekkende.

– Med tanke på likestilling er dette bekymringsfullt, sier hun til Dagens Næringsliv.

Hun sier videre at fedre i samme gruppe i snitt hadde ti uker hjemme, hvorav kun én var ulønnet.