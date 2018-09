Fire av de fem som omkom i trafikkulykken ved Rjukan søndag, kom fra Kragerø. Hele byen er preget.

Solen skinte, men sorgen lå som et tungt lokk over Kragerø mandag. Rundt om i byen sto folk i små grupper og snakket med lave stemmer om ulykken.

– Dette er nok den verste enkeltulykken vi har opplevd siden krigen, sier ordfører Jone Blikra (Ap) til NTB. Av de fem som omkom i ulykken på Rjukan søndag, kom fire fra byen.

Blikra kjente alle personlig.

– Det er helt uvirkelig. Dette er mennesker som de fleste her hadde et forhold til, sier Blikra.

Lise Åserud / NTB scanpix

Samhold

Han har bodd og jobbet i Kragerø som politimann i over 30 år før han ble ordfører i 2015. Mandag gikk han selv rundt i gatene for å snakke med folk i byen og gi en klem til dem som trengte det.

– Kragerø er en liten kommune og en liten by. Vi er kjent for å være nære. Nå merker vi samholdet, sier han.

På puben Stopp en halv nede ved Pollen hadde mange pårørende og venner av de omkomne samlet seg. Flere av de døde hadde tilknytning til stedet.

Ved trappen ned til utestedet har noen lagt en bukett blomster med svart sørgebånd og tent lys.

En snekke kommer putrende og legger til kai. Men ellers er det svært stille i den vanligvis travle Pollen.

– Det er som i en begravelse, sier en NTB snakker med.

Blikra er nå mest opptatt av å ta vare på alle som trenger det, og følge opp familiene og pårørende. Både et kriseteam og legevakten er i sving.

Åpen kirke

Mandag holdes kirken åpen, og det flagges på halv stang. I tillegg er det opprettet en kondolanseprotokoll på rådhuset.

Kommunen opplyser at Kragerø kirke holder åpent fra klokken 14 til 18 for alle som har behov for en stille stund, og for å minnes dem som har gått bort. Dersom det er behov, vil kirken holde åpent lenger.

Også ansatte i kommunen tilbys hjelp dersom de har behov for det.

– Vi har selvfølgelig så små forhold her at jeg har gitt beskjed til arbeidskolleger om at i den grad det er behov for mer hjelp, så skal de få det. Alle kjenner alle, og dette påvirker hele kommunen, sier Blikra.

Frigir navn

Politiet opplyser mandag formiddag at de jobber med å få varslet alle pårørende. Deretter vil politiet frigi navnene på de fem som døde i ulykken.

Det var tre kvinner og to menn som mistet livet da bilen de satt i, kjørte av fylkesvei 651 og inn i en fjellvegg ved Rjukan. Alle de omkomne er i 50- og 60-årene, ifølge politiet. Fire av dem bodde i Kragerø og én i Skien.

Statens havarikommisjon vil trolig åpne full undersøkelse av ulykken.