Flere nordmenn tror på fisk enn olje som viktigste næring fremover, viser UiB-undersøkelse. – Da har vi ikke gjort jobben vår, mener oljenæringen.

I en undersøkelse fra Universitetet i Bergen svarer 36 prosent av de spurte at de tror fisk blir den viktigste næringen i Norge i framtiden, melder NRK. Kun 22 prosent tror oljenæringa blir viktigst.

– Dette viser at det norske folk er ganske informert, og er i ferd med å innse at oljen er på vei ut, sier professor og marin dekan Jarl Giske ved Universitetet i Bergen.

– Hvis folk har mer tro på fisk enn olje, har vi ikke gjort jobben vår, sier kommunikasjonsdirektør Timmy Hansen i interesse- og arbeidsgiverorganisasjonen Norsk olje og gass.

– Fisk kommer nok til å være viktig for Norge i framtiden, men olje vil være viktigere i lang tid. Det er ingen motsetninger mellom disse næringene, så de trenger ikke utvikles på kostnad av hverandre, mener han.

Den samme undersøkelsen ble utført for to år siden. Da hadde flertallet troen på at oljenæringen ville bli viktigst for Norge framover. Mens troen på fiskeri og oppdrett har økt med ti prosent de siste to årene, har troen på olje og gass derimot minket med seks prosent. Ifølge SINTEF kan fiskerinæringen bli mer verdt enn oljen i 2035.

Hansen mener likevel at en arbeidsplass i oljenæringen er viktig for samfunnet.

– Dette er kompetanse som vil komme samfunnet til nytte også framover, med tanke på utfordringer knyttet til hvordan vi skal kunne produsere fornybar energi, sier Hansen.