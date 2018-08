Per Sandberg (Frp) trekker seg som fiskeriminister mandag, ifølge flere medier. Også NTB får dette opplyst mandag formiddag.

I tillegg til Aftenposten , som var først ute med nyheten, har også Dagens Næringsliv , NRK og NTB opplysninger om at Sandberg går av, og at det blir endringer i regjeringen mandag.

Flere kommentatorer har allerede sagt at de tror utviklingen i saken innebærer at fiskeriministeren må ut av regjeringen. En av dem som nylig har endret mening om Sandbergs skjebne, er Minerva-skribent Jan Arild Snoen.

– Dette er en sånn «drypp, drypp, drypp»-sak der det kommer mer og mer hver dag, og så er det et spørsmål om når er nok blitt nok, sa Snoen til NRKs Politisk kvarter mandag morgen. For Snoen kom det punktet da Sandbergs datter i et intervju med TV 2 i helgen antydet at faren kan komme til å trekke seg fra ministerposten.

– Det framkom da at Per Sandberg ikke har tillit til Statsministerens kontor og derfor ikke informerer og dermed bryter retningslinjene. Så tilliten går ikke den veien, og da er det litt rart at statsministeren skal ha tillit til ham.

Tone Sofie Aglen i Adresseavisen tror saken ender med at Sandberg selv trekker seg, men tar forbehold om at Sandberg er uforutsigbar og vanskelig å lese.

– Jeg trodde han ville berge seg, men hver gang han åpner munnen, blir det verre. Han har vist utrolig dårlig dømmekraft, sa hun i samme program mandag morgen.

Solberg kommenterte ikke

Det var Aglens avis som søndag brakte nyheten om at Sandberg og hans fraseparerte kone begge skal ha varslet Statsministerens kontor om hverandre for flere måneder siden.

Statsminister Erna Solberg (H) ville søndag ikke kommentere medieoppslagene som startet i Adresseavisen.

– Jeg kommer ikke til å kommentere enkeltdeler av det som er spekulasjoner og saker i mediene, sa Solberg, som heller ikke ville si om hun informerte Politiets sikkerhetstjeneste (PST) om forholdet.

I hardt vær

Sandberg er i hardt vær etter at det ble kjent at han brøt flere sikkerhetsrutiner da han og kjæresten besøkte Iran i juli – uten at hans eget departement eller Statsministerens kontor ble varslet. Sandberg hadde også med seg tjenestemobilen, som skal ha inneholdt sensitiv informasjon.

Flere sikkerhetseksperter har påpekt at mobiltelefonen hans etter all sannsynlighet ble hacket mens han var i Iran.

Fiskeriministeren er i tillegg blitt kritisert for å ha deltatt på feiringen av Irans nasjonaldag i regi av landets ambassade i Norge.

– Jeg har hele tiden vært tydelig og klar på at de bruddene som har vært på det regelverket vi har, ikke er akseptable. Det har også Per Sandberg vært klar på, sa Solberg på spørsmål fra NTB.

Statsministeren har sagt at hun har tillit til Sandberg, men mange mener at den tilliten er så tynnslitt at den kan ta slutt.

Mange spørsmål

Både Rødt og Miljøpartiet De Grønne har allerede krevd Sandbergs avgang, mens SVs Terje Knag Fylkesnes søndag sa til Dagsavisen at han mener Sandberg ikke er skikket til å være statsråd. Han ville likevel ikke kreve at fiskeriministerens går – ennå.

– Jeg synes det begynner å bli ganske åpenbart at han ikke er skikket til å være statsråd når han opptrer slik, men vi må ha mest mulig svar før vi kan endelig konkludere. Han ligger dårlig an, spørsmålet er om det er flere enn ham, sa Fylkesnes.