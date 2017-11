Påtalemyndigheten utvider siktelsen mot 15-åringen som knivstakk to personer på Sørlandssenteret i sommer.

Politiet har mottatt anmeldelser for alvorlige straffbare forhold begått før jenten oppsøkte senteret. I tillegg til å være siktet for drap og drapsforsøk, er hun nå siktet for grovt skadeverk mot 18 private boliger og biler, for å ha truet en nabo og for vold mot offentlig tjenestemann.

Tjenestemannen er ansatt på ungdomsenheten til Bjørgvin fengsel utenfor Bergen der jenten sitter varetektsfengslet.

– Vi mener det er fare for gjentakelse av nye straffbare handlinger, sier politiadvokat Cecilie Pedersen Hille i Agder politidistrikt til Fædrelandsvennen.

Jenten ble pågrepet og siktet for å ha knivstukket en 17 år gammel jente og en 23 år gammel kvinne på Coop Obs Sørlandssenteret 26. juli i år. 17-åringen døde av skadene, mens den 23 år gamle kvinnen ble kritisk skadd.

15-åringen nekter straffskyld, men erkjenner handlingen. Hun hadde tidligere på dagen rømt fra en barnevernsinstitusjon på Sørlandet og var kjent for politiet.

Rettssaken mot 15-åringen kommer trolig opp etter nyttår.