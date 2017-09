Ikke i strid med lovverket.

Arbeiderpartiet sendte søndag tekstmelding til 500.000 velgere med oppfordring om å stemme på partiet. Det er første gang Ap gjør noe slikt.

– Vi ønsker å nå bredt ut med vår politikk og mobilisere flest mulig velgere, sier kommunikasjonssjef Ingrid Langerud i Arbeiderpartiet til NTB.

Tekstmeldingen ble sendt fra Ap sentralt og nådde rundt 500.000 velgere. Mottakere ble valgt ut basert på ulike kriterier, først og fremst bostedsadresse og alder. Langerud sier SMS-stuntet var planlagt lang tid i forveien og ikke kommer som et resultat av sviktende målinger.

Fra Arbeiderpartiets pressekontor får Nettavisen opplyst at listen over mottakere er kjøpt fra byrået IPE Konsument og at antallet mottakere er 500.000 stemmeberettigede.

Selskapet Iper Direkte har bistått Ap i kampanjen, som ifølge Forbrukerombudet ikke er i strid med lovverket.

– Politiske budskap som dette omfattes ikke av den bestemmelsen vi har i lovverket. Loven regulerer rett og slett ikke budskap fra politiske partier, sier juridisk direktør i Forbrukerombudet Frode Elton Haug til VG.