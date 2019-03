NSB samler tog og buss under det nye navnet Vy og skal bruke 280 millioner kroner på endringen. – Galskapen vil ingen ende ta, mener Ap.

Det nye navnet ble gjort kjent på en pressekonferanse på Oslo Sentralstasjon tirsdag formiddag, og like etterpå rullet det første toget med ny logo og ny design inn på stasjonen.

Vy er et skandinavisk ord som betyr utsyn, oversyn, utsikt eller bilde av. Du kan for eksempel ha fremtidsvyer, som betyr ambisjoner eller utsikter, opplyser NSB.

Opplevelser, bilder og utsikter

– Vy uttrykker at vi gir våre reisende opplevelser, bilder og utsikter. Vy er et kort og enkelt navn som viser at vi er på vei inn i noe nytt. Vi har en lang og stolt tradisjon som går helt tilbake til 1883. Den bygger vi videre på, sier konsernsjef Geir Isaksen.

– NSB-konsernet kjører tog og buss i Norge og Sverige og har Norges største busselskap, Nettbuss. Nå kobler vi tog- og bussvirksomheten tettere sammen, utvikler nye løsninger og gjør det enda enklere å velge en miljøvennlig reise. Da trenger vi en ny, felles identitet. NSB er ikke lenger et dekkende navn på virksomheten, sier styreleder i NSB, Dag Mejdell.

Til NRK opplyser styrelederen at endringen kommer til å koste 280 millioner kroner over en periode på fire år. Han garanterer imidlertid at det ikke vil gi økte billettpriser.

Ap frykter millionsløsing

Flere partier er sterkt kritiske til navneendringen. Arbeiderpartiet frykter millionsløsing på «såkalt merkevarebygging».

– Galskapen vil ingen ende ta, sier Sverre Myrli, partiets transportpolitiske talsperson.

– Nå skal det sløses vekk enda flere millioner på utforming av nye logoer og såkalt merkevarebygging og sikkert enda flere direktørstillinger. Dette er feil bruk av ressurser, fortsetter han.

SV-leder Audun Lysbakken hevder direktørene i NSB frivillig har gitt fra seg sin største fordel, sin historie og sin tilknytning til fellesskapet.

– Det regjeringens jernbanereform har gitt oss, er flere direktører og nye, fjollete navn, sier han.

– En fullstendig avsporing

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum mener at navneendringen fra NSB til Vy er en konsekvens av regjeringens jernbanereform.

– Jernbanereformen har ført til flere direktører og færre konduktører, sier han.

Frps samferdselspolitiske talsmann Morten Stordalen mener at forslaget til nytt navn er en ganske dårlig idé og ber styret revurdere saken.

– Det er fint med vyer for fremtiden, men NSBs vyer bør være å vinne anbud og få fornøyde passasjerer. Navnebyttet er en fullstendig avsporing, sier han.

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) tar avgjørelsen om navnebytte «til etterretning» og vil ikke motsette seg endringen.

– NSB-navnet har en lang historie og betyr mye for mange. At navnet nå forsvinner har jeg stor forståelse for at kan vekke følelser, sier samferdselsministeren – som leder departementet som eier NSB.

Mot Språkrådets anbefaling

Språkrådet rådet opprinnelig NSB til å ikke bytte navn, men å beholde forkortelsen som en ren bokstavforkortelse, slik som SJ i Sverige har gjort. Språkdirektør Åse Wetås mener staten har et ansvar for å velge navn som tydelig viser hva selskapet driver med.

– Det er et viktig signal til alle offentlige virksomheter og offentlige selskaper at man har et navn som entydig viser hva selskapet driver med. Ikke minst av demokratiske grunner er det viktig med et navn som innbyggerne lett forstår hva står for, understreker Wetås, som derfor mener Vy er et dårlig valg.