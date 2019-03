– Alle disse konspirasjonsteoriene og løgnene er en stor ekstra belastning i tillegg til all terroren vi utsettes for. Det skrev Tor Mikkel Waras samboer på sin egen Facebook-side for tre dager siden.

Laila Anita Bertheussen har den siste måneden rettet sterk kritikk mot flere personer på sin Facebook-side, skriver Aftenposten.

Kort tid etter at brannen hun nå er mistenkt for å ha startet ble kjent, kritiserte hun politiet for å ikke ta hendelsen på alvor.

«Sorry, jeg var alene hjemme og lå og sov da jeg ble vekket at politi (tror jeg) med beskjed om at bilen brant og jeg fikk ikke gå ut og se. Hvor stor må en bilbrann være for å være mer enn «ikke rare brannen», skrev Bertheussen på Facebook 11. mars.

Skjermdump

Torsdag ettermiddag ble justisministerens samboer siktet for å ha gjort noe som vekker mistanke om at en straffbar handling er begått, uten at den er det. Siktelsen gjelder brannen i en bil utenfor familiens bolig natt til 10. mars.

Det er så langt ikke kjent hvordan Bertheussen stiller seg til siktelsen. Hun har ikke fått oppnevnt en forsvarer.

Kritiserte støtteerklæring

I det samme Facebook-innlegget kritiserte Bertheussen Venstre-leder Trine Skei Grande for måten hun har håndtert saken på.

«Kjære Trine Skei Grande takk for omtanke men hvor var/er du når denne grenseløs kunstneriske ytringsfriheten gruset personvern og retten til privatlivets fred?», skrev hun i innlegget.

Skjermdump

Anmeldte teater

Den siktede samboeren anmeldte i desember Black Box Teater for å ha filmet og vist huset hun deler med justisministeren i forestillingen «Ways of Seeing».

Regissør Pia Maria Roll, som står bak stykket, har flere ganger fått gjennomgå på Bertheussens Facebook-side.

5. mars beskyldte Bertheussen henne for å være en løgner og hevdet at det er teaterstykket som er årsaken til at samboerparet flere ganger har opplevd ubehagelige situasjoner:

«Dagen før hadde vi vært på VEGA SCENE og atter hørt på Pia Maria Roll Jessens evinnelige løgner. Vega er scenen som satte opp «Ways of seeing» den 26. februar vel vitende om alt vi har vært utsatt for pga. denne oppsetningen som først gikk på Black Box Teater i november i fjor.»

Skjermdump

Flere tilfeller de siste månedene

De siste tre månedene har det skjedd flere hendelser på justisminister Tor Mikkel Waras eiendom. Fem av disse er kjent for offentligheten.

Waras samboer er ikke siktet for noe i tilknytning til andre hendelser enn brannen natt til 10. mars.