Den russiske ambassaden i Oslo advarer om at Norges utvisning av en russisk diplomat vil få konsekvenser.

– Denne slags fiendtlige handlinger er ikke heldig for det gjensidige samarbeidet mellom landene, og den vil få konsekvenser, skriver ambassaden på sin Facebook-side.

Ambassaden kaller Norges beskyldninger mot Russland for absurde og viser til at landet ellers pleier å følge folkeretten.

– I dette tilfellet virker det som Norge velger en side og ble presset til det, og dette er bare trist, heter det i uttalelsen.

Etter at USA og mange EU-land mandag varslet at de ville utvise russiske diplomater, ble det klart at også Norge utviser én diplomat. Årsaken er giftangrepet i Salisbury i Storbritannia, som vestlige land mener Russland sto bak.

I uttalelsen fra ambassaden, avviser Russland nok en gang å ha noe som helst å gjøre med forgiftningen av den russiske eksspionen Sergej Skripal og hans datter.

– Det finnes ikke engang noen form for hint eller bevis for at forgiftningen av Skripal og hans datter stammer fra Russland, heter det.