Torsdag lanserer Bufdir en nettside der man kan sjekke alt fra kvalitet og økonomi til driften i de lokale barnevernstjenestene i hele landet.

– I monitoren kan du sjekke tilstanden i alle Norges barnevernstjenester og få informasjon om barnevernsarbeidet i Norge. Dette er første gang vi har data og statistikk på interkommunalt nivå og kan analysere på barnevernstjenester, og ikke bare kommuner, sier direktør Mari Trommald i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

Tjenesten lanseres torsdag på Bufdirs nettsider. De aller fleste tallene i monitoren er hentet fra SSB, men databasen inneholder også tall og statistikk fra kommunenes halvårsrapportering og Sentralenheten for fylkesnemnda og sosiale saker.

Mange små

Hovedhensikten er at kommunene skal få bedre informasjon om tilstanden i egen barnevernstjeneste. Det ses også på som viktig at kommunene nå kan sammenligne seg med hverandre.

Det er til sammen 295 barnevernstjenester i Norge, og Trommald sier hun er bekymret for de minste av dem. I dag har fem barnevernstjenester én eller færre ansatte, landets minste barnevernstjeneste har bare en 20-prosentstilling til barnevernsarbeid. 32 barnevernstjenester har tre eller færre ansatte.

– Det er en bekymring at det fremdeles er såpass mange små barnevernstjenester i Norge. Vi vet fra forskningen at større tjenester styrker fagmiljøene og kan føre til mer stabile tjenester. Det er en risiko ved små barnevernstjenester at fagmiljøene kan bli ustabile, noe som kan svekke barnas rettssikkerhet, sier Trommald.

Inhabilitet

Hun er imidlertid glad for at stadig flere små barnevernstjenester innleder samarbeid med andre for å styrke tjenesten. Totalt er det 75 interkommunale samarbeid i Norge. Dette omfatter til sammen 235 kommuner.

Trommald nevner også andre ulemper med små barnevernstjenester, blant annet større fare for inhabilitet, dårligere tilgang på forsvarlig hjelp etter kontortid og større sårbarhet for sykefravær og høy turnover.