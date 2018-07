Knapt en dag gikk uten at de snakket sammen på telefon. Nå opplever Jens Stoltenberg at et stort tomrom er igjen etter faren Thorvald.

– Han døde i stuen, med begge verandadørene oppe, en vakker sommermorgen, med utsikt over Oslofjorden og ut mot verden, og med familien rundt seg, forteller Stoltenberg.

Fredag møtte NATO-sjefen norsk presse i den vakre parken ved Abbaye de la Cambre i Brussel for å gjøre sine første intervjuer etter at faren Thorvald gikk bort.

– Han ble fort dårlig, sier Stoltenberg til NTB.

– Han var egentlig bare ordentlig syk i et par – tre uker. Han hadde hatt en svulst for flere år siden som var operert, og det var en vellykket operasjon. Men så kom den tilbake, og da gikk det raskt, sier han.

Måtte avlyse møter

Thorvald Stoltenberg ble 87 år gammel. Han døde fredag i forrige uke, morgenen etter at NATO avsluttet et høydramatisk to dager langt toppmøte i Brussel.

Der var det Jens Stoltenberg som satt som ordstyrer. Han rakk så vidt hjem i tide til å ta farvel.

– Jeg husker at jeg tenkte at kanskje går det ikke å ha toppmøtet for meg. Men Thorvald var veldig opptatt av at jeg skulle gjennomføre dette toppmøtet. Jeg avlyste ganske mye program torsdag kveld og fredag, slik at jeg kunne reise hjem rett etter at toppmøtet var over, sier Stoltenberg.

– Så kom jeg hjem torsdag kveld og fikk snakket med Thorvald. Det var en veldig god og varm samtale om storpolitikk og NATO-toppmøtet, men også om barndomsminner og de nære ting, forteller han.

Fikk tatt farvel

Det siste han sa til faren, var «god natt».

– Så døde han neste morgen, med familien rundt seg, uten at han egentlig våknet igjen.

Stoltenberg sier det var som om faren bare ventet på ham.

– Da vi snakket sammen den kvelden, visste vi begge at han kom til å dø. Jeg tror ingen av oss visste at det kom til å skje neste morgen, men begge forsto at det gikk mot slutten. Så det var et ordentlig farvel, sier Stoltenberg.

– Jeg føler på en måte at han holdt ut til jeg kom hjem. Men om det faktisk var sånn, er jo aldri mulig å få vite.

Etterlater seg tomrom

De to sto hverandre svært nær. Knapt en dag gikk uten at de snakket sammen på telefon.

– Det er samtaler hvor noen har vart lenge, og hvor vi har snakket om vanskelige ting i verdenspolitikken og NATO, krig, fred og konflikter. Men vi har veldig ofte snakket om helt hverdagslige ting, som været i Brussel og hva han hadde til middag. Noen av samtalene varte bare i noen få minutter. Men selv om de handlet om helt uviktige ting, så var disse samtalene viktige, sier Stoltenberg.

Ifølge ham kunne faren også høre på stemmen hans hvordan han hadde det.

– Jeg kunne ikke lure ham et sekund, sier Stoltenberg.

– Det er et stort tomrom etter ham. Men samtidig så gleder jeg meg over de fine årene han fikk, og jeg tenker på at det er livets gang. Det er en god trøst i sorgen at han ble 87 år og levde et så langt og innholdsrikt liv.