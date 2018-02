Konkurransetilsynet gjennomførte en razzia hos ebokdistributøren Bokbasen og fire store forlag samtidig i januar.

Den uanmeldte kontrollen kom kort tid før Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen skal forhandle om en ny Bokavtale som skal gjelde fra 2019, skriver Dagens Næringsliv. Tilsynet mener avtalen hemmer konkurransen i markedet. Det gjelder særlig punktet om faste priser på nye bøker.

– Jeg kan bekrefte at de var hos oss, sier Bokbasens administrerende direktør, Bente Franck-Sætervoll, som sier han ikke vet hva de så etter.

– Det må du nesten spørre dem om.

Bokbasen er distribusjonsledd for ebøker og er dermed et nav i handelen med elektroniske bøker. Den er eid av så godt som alle de viktige aktørene i bokmarkedet. Samtidig som de kontrollerte Bokbasen, slo tilsynet til mot Cappelen Damm, Aschehoug, Gyldendal og Vigmostad & Bjørke. Sistnevnte eier 11,63 prosent av Bokbasen, mens de tre første eier 15 prosent hver.

Juridisk direktør Karin Stakkestad Laastad i Konkurransetilsynet vil ikke si hva da var på jakt etter, men viser til det tilsynet tidligere har sagt.

– Altså at vi undersøker et mulig brudd på konkurranseloven i tilknytning til bokmarkedet, skriver hun i en epost. Saken gjelder et mulig ulovlig samarbeid om utveksling av konkurransesensitiv informasjon.