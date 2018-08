En tilfeldig bil med to voksne og to barn ble truffet av et skudd som ble avfyrt fra en annen bil på Ensjø i Oslo fredag kveld. Det er ikke meldt om skadde.

– Ungdommer i den ene bilen skjøt mot en annen bil. Tilfeldigvis traff de en tredje bil med et skarpt skudd, sier operasjonsleder Rune Ullsand i Oslo politidistrikt til NTB.

Politiet opplyser videre at det har vært en konflikt mellom to grupperinger på stedet. Operasjonslederen sier at det ikke dreier seg om et gjengoppgjør, men om to grupperinger som har hatt en konflikt.

De søker ungdommer i alderen 16 til 20 år som kjørte fra stedet i to sølvfargede Volkswagen Polo eller Golf 2004-modeller. I 22-tiden sier Ullsand at de verken har pågrepet noen eller funnet bilene som forsvant fra stedet.

Stort politioppbud

– Vi søker i spesielle miljøer som vi kjenner fra før av. Det gjør vi alltid i sånne saker. Inntil vi har fått sikret alle spor, opprettholder vi sperringene på stedet. Per nå har vi informasjon om et skarpt skudd, sier han til NTB.

En rekke politipatruljer rykket ut til Ensjø da meldingen om skyteepisoden kom fredag kveld.

Politiet satte opp sperringer ved Ensjø og bevæpnet seg. Skytingen skal ha skjedd i nær T-banestasjonen på Ensjø, og politiet fikk melding om hendelsen klokka 20.20.

Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

Lignende skyteepisode

For nesten to uker siden var det en lignende skyteepisode mellom to BMW-er på Østre Aker vei ved Haugenstua. Søndag kveld 19. august skal en 28 år gammel mann ha skutt fra en bil i fart mot en annen bil på veien nordøst i Oslo. Politiet mener han hadde til hensikt å drepe.

Mannen som skjøt, er siktet for drapsforsøk. Han er godt kjent for politiet fra tidligere forhold og er domfelt fire ganger, blant annet for volds- og narkotikarelaterte forhold.

– Vi har definert ham som medlem av et kriminelt nettverk, Young Guns, sa leder Anne Alræk Solem da ved seksjon for alvorlige voldssaker i Oslo politidistrikt til NTB.

Noen dager senere var det en skyteepisode på åpen gate på Sagene i Oslo. Heller ikke der ble noen skadd.

– Disse episodene inngår i et bredt bilde som vi etterforsker, men det er for tidlig å si om det er noen sammenheng mellom dem. Men vi ser selvfølgelig igjennom alle andre typer lignende saker. Men å si at de er i sammenheng – det er for tidlig, sier Rune Ullsand.