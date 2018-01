Ubaydullah Hussain sammen sin advokat John Christian Elden under et tidligere rettsmøte om varetektsfengsling i Oslo tingrett. fredag ble han dømt til ni års fengsel i ankesaken om rekruttering av fremmedkrigere til IS. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Ubaydullah Hussain dømt til ni års fengsel for rekruttering av fremmedkrigere til IS

Ubaydullah Hussain (32) er i Borgarting lagmannsrett dømt til fengsel i ni år for rekruttering av fremmedkrigere og for å ha deltatt i IS.