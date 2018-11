En mann fra Vestlandet ble i oktober funnet død i Tsjekkia. En person er pågrepet.

– Vi har fått opplyst fra Kripos at det er funnet en død nordmann i Praha. I samme forbindelse har tsjekkisk politi pågrepet en person som er siktet for alvorlig kroppsskade, sier leder Tore Salvesen for seksjon for etterforskning av drap, grov vold og seksuallovbrudd i Vest politidistrikt til VG.

Den pågrepne personen er også siktet for tyveri, uautorisert bruk av kort og forfalskning.

Salvesen bekrefter overfor BT at den døde mannen er bosatt innenfor Vest politidistrikts dekningsområde. Han vil foreløpig ikke gå ut med mer info om mannen.

Vestlandingen var på ferie i Praha sammen med en annen person da han forsvant. Han ble meldt savnet 15. oktober. Det er uklart når han ble funnet død, men han ble identifisert 17. oktober via fingeravtrykk som ble lagt ut i Interpols databaser.

– Hendelsesforløpet er fortsatt uklart. Tsjekkisk politi bruker en annen terminologi enn oss, så vi jobber nå med å få klarhet i hva siktelsen der faktisk innebærer, sier Salvesen.

Vest politidistrikt gjennomfører avhør i Norge.

– Så blir det også en vurdering om vi skal koble oss enda tettere på den tsjekkiske etterforskningen, eventuelt også reise ned dit, sier Salvesen.

UD bekrefter overfor VG at de kjenner til saken, men ønsker ikke å kommentere den ytterligere.