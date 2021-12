Vedum møter i Stortinget for å forklare seg om lønnsstøtteordningen

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) møter mandag i Stortinget for å redegjøre om sine uttalelser om lønnsstøtteordningen.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) vil redegjøre om lønnsstøtteordningen til Stortinget mandag ettermiddag.

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden

Vedum vil møte i Stortinget ved møtets slutt, opplyser Finansdepartementet til NTB.

Flere partier har krevd at Vedum må møte i Stortinget og forklare seg, for å få klarhet i om han kan ha feilinformert.

Bakgrunnen er at Vedum har sagt at EU-regler står i veien for at regjeringen kan gi kriserammede bedrifter mer i lønnsstøtte.

Regjeringen har satt en grense på at det maks kan gis 80 prosent av lønnen i støtte, noe som også er et krav fra EUs side. Men i tillegg har regjeringen satt et makstak for støtten på 30.000 kroner, noe EØS' tilsynsorgan søndag avviste at EU-regelverket krever.

I tillegg til å orientere Stortinget har Vedum allerede avtalt et møte med fraksjonslederne fra alle partier i finanskomiteen mandag ettermiddag. Dette møtet ble avtalt i forrige uke.

Vedum har også varslet at han vil gi en skriftlig orientering om prosessen med lønnsstøtteordning til Stortinget i løpet av mandagen.