Trafikkulykke førte til funn av død kvinne i Bærum – politiet har startet drapsetterforskning

Politiet etterforsker funnet av en død kvinne i Bærum som drap, og en mann er pågrepet. Kvinnen ble funnet etter at politiet ble varslet om en trafikkulykke.

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

– Politiet i Oslo ble først varslet om en trafikkhendelse i Sørøst politidistrikt hvor det fremkommer informasjon som gir grunnlag for å gjøre ytterligere undersøkelser på en adresse i Bærum. Politiet finner da en død kvinne på denne adressen, skriver Oslo politidistrikt i en pressemelding i 10-tiden tirsdag.

Politiet fant kvinnen ved midnatt, opplyser vaktleder Roger Hjertø ved kriminalvakta hos Oslo-politiet til NRK. Det jobbes med å identifisere kvinnen.

Det pågår nå en innledende etterforskning i saken. Politiet gjennomfører blant annet kriminaltekniske undersøkelser, avhør og sikring av ulike spor.

– Politiet ønsker å avhøre den pågrepne så fort dette lar seg gjøre, men han er nå under medisinsk behandling. Per nå er det ikke oppnevnt forsvarer for mannen, skriver Oslo-politiet.