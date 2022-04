Kvinne funnet drept i Bærum – siktet mann involvert i trafikkulykke i Lier

En mann er pågrepet etter at en kvinne ble funnet død i en leilighet i Bærum. Kvinnen ble funnet etter at politiet ble varslet om en trafikkulykke i Lier.

Politiet fant natt til tirsdag en død kvinne i en leilighet på Bekkestua i Bærum. En mann er siktet for å ha drept kvinnen.

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

– Politiet i Oslo ble kontaktet litt over midnatt av Sørøst politidistrikt om en trafikkhendelse i Lier-området. Opplysninger som kom fram på stedet, gjør at vi drar til en leilighet på Bekkestua i Bærum. Der finner vi i 1-tiden en død kvinne, og ut fra det vi ser og omstendighetene rundt, gjør at vi starter drapsetterforskning, sier Lisbeth Aasheim, avsnittsleder ved drapsseksjonen i Oslo politidistrikt, til NTB.

Politiet har siktet mannen som var involvert i trafikkulykken, for drap på kvinnen. Oslopolitiet har foreløpig lite opplysninger om ulykken.

– Siktede er til behandling hos helsevesenet, men er utenfor livsfare. Vi ønsker å avhøre ham så fort som mulig og håper å få oppnevnt forsvarer om kort tid, sier Aasheim.

Hun vil ikke gå inn på hvilke typer skader mannen har, eller hvor han får behandling.

Alvorlig ulykke

Sørøst politidistrikt fikk melding om trafikkulykken på Tranby i Lier klokken i 23.29 mandag kveld. To biler med én person i hver bil var involvert i frontkollisjonen. Én person ble betegnet som kritisk skadd, og ble fløyet til Ullevål sykehus, mens den andre var uskadd.

Operasjonsleder Marianne Mørch i Sørøst politidistrikt bekrefter til NTB at ulykken på Tranby er den samme som knyttes til drapet i Bærum.

Politiets innsatsleder Morten Thun på ulykkesstedet sier til Drammens Tidende at det var mistanke om ruspåvirket kjøring fra én av de involverte i ulykken.

Nær relasjon mellom avdøde og siktede

Politiet opplyser at det fortsatt pågår varslinger i drapssaken, og at endelig identitet på den avdøde kvinnen ikke er bekreftet.

– Vi jobber ut fra opplysninger om at vi vet hvem kvinnen er, og at det skal være en nær relasjon mellom siktede og avdøde, sier avsnittsleder Aasheim.

Fordi kvinnen ikke er formelt identifisert ennå, vil hun ikke gå ut med alderen på de involverte, annet enn at både kvinnen og mannen er voksne.

Hun vil heller ikke si om den siktede mannen er kjent for politiet fra før.

Det var ingen andre i leiligheten enn avdøde da politiet kom til stedet. Politiet vet foreløpig ikke om det har vært noen vitner til drapet.

– Det er en sentral del av etterforskningen, og vi ønsker opplysninger dersom noen mener at de sitter med noe som kan være relevant, sier Aasheim.

Politiet er ferdige på stedet.

Ifølge Budstikka avsluttet politiet sine undersøkelser i leiligheten klokken 10.

– Politiet har jobbet her store deler av natten. Vi avslutter vårt arbeid her nå, sier politioverbetjent Tore Bjonviken til Budstikkas reporter på stedet.

Avdøde ble ifølge avisen fraktet bort fra boligområdet i like før klokken 8.30. Kvinnen vil bli sendt til obduksjon i løpet av dagen

Oslopolitiet presiserer at drapet i Bærum ikke settes i sammenheng med drapssaken i Noresund, som også ligger i Sørøst politidistrikt. Der er en 39 år gammel mann siktet for å ha drept samboeren sin. Mannen meldte seg til politiet rundt midnatt.