Høyesterett: Seksuell omgang med hunder er grovt brudd på dyrevernloven

Høyesterett har konkludert med at seksuell omgang med hunder er et grovt brudd på dyrevelferdsloven, og har dømt en mann i 20-årene til fengsel i 75 dager.

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

Mannen ble i fjor dømt til fem måneders fengsel da saken var oppe for Nedre Romerike tingrett. Ifølge tiltalen hadde han over en periode på sju år misbrukt tre hunder ved at han hadde seksuell omgang med dyrene. Han ble også fradømt retten til å eie eller ha omsorg for dyr.

Mannen anket til lagmannsretten som reduserte straffen til 90 dagers fengsel, men som tingretten slo den fast at bruddet på dyrevernsloven var grov. Mannen var uenig i at overgrepene var å anse som grove og anket videre til Høyesterett.

– Høyesterett kom til at overtredelsen av dyrevelferdsloven var grov. Ved vurderingen la Høyesterett vekt på at handlingene utgjorde et markert brudd på de etiske mål for hvordan dyr skal behandles, skriver Høyesterett om dommen.

Høyesterett reduserer imidlertid straffen til 75 dagers fengsel og skriver at dommen er retningsgivende for andre saker som gjelder straff ved seksuell omgang med dyr.