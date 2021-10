I natt er sommertiden over

Søndag går vi over til vintertid. Nå kan vi sove en time lenger om morgenen, og morgenen blir lysere. Men kvelden blir mørkere. Hva er poenget med sommertid?

Siste søndag i mars, når klokken slår 02.00, stilles klokken en time frem samtidig i Norge og EU, og vi får sommertid. Lysere, lengre kvelder, men én time tidligere opp om morgenen er konsekvensen.

Siste søndag i oktober, når klokken slår 03.00, stilles klokken én time tilbake. Vi får årets lengste søndag denne helgen, og mandag morgen kan du sove én time lenger enn forrige mandag.

Huskeregelen er som alltid: Klokken skal stilles mot nærmeste sommer.

Men hvorfor holder vi egentlig på med dette stille klokken-ritualet to ganger i året? Aftenbladet har oppsummert:

Hva er ulempene med sommertid?

Russerne begrunnet sin avvikling av praksisen med at de mislikte å enten forsove seg eller å ha en ekstra time de ikke visste hva de skulle bruke til. De over 50.000 finnene som har skrevet under et opprop mot sommertid, argumenterer omtrent likt, ifølge NTB.

Nyere studier har vist at kroppens synkronisering med soloppgangen er mer presis enn tidligere antatt, og at svært mange tåler overgangen til sommertid dårlig, ifølge Wikipedia.

Ifølge en artikkel på DR.dk viser det seg også at sommertid fører til at folk legger seg senere, og totalt sett får mindre søvn enn hjerne og kropp trenger. Dette rammer særlig barn og dyr, samt mennesker som er avhengig av å leve veldig regelmessig på grunn av kroniske sykdommer som for eksempel diabetes.

Dessuten skaper sommertiden trøbbel for en del automatiseringer i samfunnet.