Familien til Anne-Elisabeth Hagen utlover dusør på 10 millioner kroner

Familien til savnede Anne-Elisabeth Hagen utlover 10 millioner kroner i dusør for opplysninger som fører til at hun blir funnet.

Politiet står fast ved teorien om at Hagen-familiens bolig i Sloraveien 4 på Fjellhamar er åstedet for drapet på Anne-Elisabeth Hagen. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

NTB

– Tom Hagen er redd for at Anne Elisabeth Hagen ikke vil bli funnet. Det er derfor vi har besluttet å gjøre enkelte tiltak for å finne ut hva som har skjedd med henne, sier Hagens forsvarer Svein Holden til TV 2.

I slutten av april ble Hagen pågrepet og siktet for drap eller medvirkning til drap. Han nekter for å ha noe med konas forsvinning å gjøre og er løslatt fra varetekt.

– Vi mener det er svært spesielt at han i det hele tatt er siktet. Og vi mener i dagens situasjon at dette er vår beste mulighet til å fremskaffe ytterligere informasjon om hvem som står bak ugjerningen, sier Holden.

Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra parets bolig 31. oktober 2018. Saken ble lenge etterforsket som en bortføringssak.