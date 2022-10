Russer på vei ut av Norge med to droner pågrepet på Storskog

Politiet i Finnmark pågrep tirsdag en russer som var på vei ut av landet med to droner. Store mengder film er beslaglagt, melder NRK.

Russeren ble stanset på den norsk-russiske grenseovergangen på Storskog i Finnmark tirsdag 11. oktober.

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden

Politiet har bedt om to ukers varetektsfengsling for russeren, som skal ha filmet med drone i Norge.

– Han ble stoppet på Storskog 11. oktober på vei ut av Norge. Det var en vanlig kontroll av tollvesenet og politiet der man oppdaget droner i bagasjen hans, sier politiadvokat Anja Mikkelsen Indbjør i Finnmark politidistrikt til NRK.

Foreløpig er mannen siktet for brudd på sanksjonsloven og sanksjonsforskriften, som trådte i kraft etter at Russland gikk til krig mot Ukraina. Den aktuelle paragrafen sier ifølge NRK at russiske selskaper eller borgere ikke har lov til å fly i Norge.

Siktelsen mot mannen kan bli utvidet, og PST vil i så fall ta over etterforskningen.

I tillegg til dronene hadde mannen også med seg flere elektroniske lagringsenheter. Indbjør sier politiet skal gå igjennom beslaget for å se på omfanget av og innholdet i dronefilmene som eventuelt er gjort i Norge.