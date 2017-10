Den endelige rapporten om hvorfor mineryddingsutstyr eksploderte, kan ta måneder å få klar. En sersjant fra Voss døde i sprengningsulykken.

Det var under en demonstrasjon av utstyr som brukes for å rydde vei i minefelt at den 21 år gamle sersjanten Hågen Skattum fra Voss omkom fredag.

Ifølge NRK er de tekniske undersøkelsene på stedet avsluttet. Nå går man over i en fase med analyser. Det vil i første omgang bli laget en foreløpig rapport som skal på høring. Den endelige rapporten kan ifølge statskanalen ta måneder å få klar.

– Var nærmest utstyret

Talsmann for Hæren, oberstløytnant Ole Johan Skogmo, ønsker ikke gå ut med detaljer rundt hendelsesforløpet.

– Vi må avvente undersøkelseskommisjonens arbeid før vi kan kommentere det nærmere. Vi konstaterer bare at han som omkom var nærmest utstyret da det skjedde.

Har stanset all bruk

To vernepliktige var også i nærheten. De kom ikke fysisk til skade.

Det bærbare mineryddingsutstyret har hittil kun vært brukt av Ingeniørbataljonen som opererer ved militærleirene på Rena og Skjold.

Hæren har inntil videre stanset all bruk av utstyret.