– Det er viktig å stille spørsmål rundt konstitusjonelle, uavklarte ting, mener Høyres mann i Kontrollkomiteen på Stortinget.

I formiddag hadde gruppestyret til Høyre på Stortinget et møte hvor de blant annet diskuterte saken som har oppstått i kjølvannet av Christine Meyers avgang som SSB-direktør.

Meyer har anklaget Finansdepartementet for å ha blandet seg inn og prøvd å detaljstyre omorganiseringen hun holdt på å gjennomføre i byrået, noe finansminister Siv Jensen (Frp) avviser.

– Må avklare

Parlamentarisk leder Trond Helleland (H) henviser til partiets mann i Kontroll- og konstitusjonskomiteen. Svein Harberg. Klokken 14 tirsdag skal komiteen møtes, og SV har allerede varslet at de vil diskutere denne saken. Harberg sier han har registrert SVs ønsker.

– Vi har ikke noe å diskutere foreløpig, men generelt mener jeg at det å stille spørsmål rundt konstitusjonelle, uavklarte ting, det er noe vi gjør.

– Hva kan være konstitusjonelt uavklart, i denne saken?

– Dette om det har vært telefoner fra den politiske ledelsen, hvem har gjennomført dem, hva har de sagt. Det er viktig for alle parter å få avklart ting når slike uklarheter og uenigheter kommer for dagen.

– Ikke feil med gjennomgang

Han er dermed den andre Høyre-politikeren som har støttet en gjennomgang av saken i BT. I gårsdagens avis kommenterte justispolitisk talsmann Peter Christian Frølich (H) saken på følgende måte:

– Nå ser det ut til at det blir en runde i Stortinget, og det kan aldri være feil på noen som helst måte. Det kan være forståelig at det er et ønske om dette.