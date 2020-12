Utvalg foreslår 70 tiltak mot partnerdrap

En undersøkelse av 19 partnerdrap i Norge viser at de fleste skjedde etter ett eller flere forvarsler. Nå foreslås 70 tiltak for å forebygge slike drap.

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) mottok rapporten tirsdag morgen. Foto: Jil Yngland (arkiv)

NTB

Partnerdrapsutvalget, som regjeringen har satt ned, har sett på hvorfor en firedel av alle drap i Norge har skjedd ved at en person er blitt drept av sin daværende eller tidligere partner. De siste 30 årene har det vært 231 slike drap i Norge.

Utvalget har gjennomgått 19 slike drap og kommet frem til en rekke tiltak det mener kan brukes for å redusere slik kriminalitet. I alt 70 ulike tiltak foreslås.

– Stor jobb

– Det er noen nye tiltak, men de fleste går ut på å bruke de virkemidlene man allerede har i dag, sa utvalgsleder og professor i rettsvitenskap, Ragnhild Hennum, da hun la frem rapporten for justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) tirsdag morgen.

– Her har vi en stor jobb å gjøre, og jeg føler et stort ansvar også. Vi må lære, og vi må gjøre noe, sa Mæland da hun mottok rapporten.

I et flertall av de undersøkte sakene fant utvalget at det ikke var blitt iverksatt tiltak som kunne hindret partnerdrapene.

– Potensial for å forebygge

– Det finnes flere tiltak som kan brukes, men de ble i liten grad brukt. Etter utvalgets syn viste saksgjennomgangen at det finnes et potensial i hjelpeapparatet for å forebygge partnerdrap, sa Hennum og nevnte eksempler på manglende melding til barnevernet og det at overgripere ble brukt som tolk når fornærmede møtte hjelpeapparatet.

– Normalt blir en veldig glad når en får en slik rapport, men ikke denne gang, sa Mæland, som lovte å ta tak i problemet.