Gjerdrum-pårørende ber om fortgang i letearbeidet

Tre personer som er antatt omkomne etter Gjerdrum-skredet, er fremdeles savnet. Pårørende ønsker fortgang i letearbeidet.

Sju personer er funnet omkommet i kvikkleireskredet på Ask i Gjerdrum. Tre er fortsatt savnet. Foto: Heiko Junge / NTB

NTB

Politiet sa onsdag at det trolig ikke blir noen leting i skredmassen før neste uke.

Odd Steinar Sørengen skulle ønske at letearbeidet fortsatte med samme trykk som før. Han savner sin samboer Ann-Mari og deres datter Victoria etter skredet.

– I går fikk jeg høre, av politiet, at det kan ta én, to, tre eller fire uker før letearbeidet etter de savnede gjenopptas. Det er ikke til å leve med. Ventetiden og usikkerheten er helt uutholdelig. Det eneste jeg og andre pårørende ønsker er å få tilbake de savnede, slik at vi kan få en grav å gå til, sier Sørengen til Romerikes Blad.

– Hvis jeg ikke får tilbake jentene mine, kommer jeg aldri til å bli folk igjen, fortsetter han.

Rasutsatt område

Lensmann Karl-Vidar Solberg i Ullensaker lensmannsdistrikt har forståelse for de etterlattes ønske og krevende situasjon.

– Men for å kunne gjennomføre nye, målrettede søk må vi legge en plan for at søket kan gjennomføres på en trygg og forsvarlig måte for letemannskapene. Dette er fortsatt et rasutsatt område, og vi ønsker ikke ytterligere tap av menneskeliv, sier han.

Den tredje savnede er 49 år gamle Rasa Lasinskiene. Sju personer er funnet omkommet i skredet, som gikk onsdag 30. desember.

Ingen søk fredag

Det blir ikke utført nye søk fredag, opplyste politiet fredag formiddag.

Brann- og redningsmannskap skal bruke dagen på å bistå politiet med å legge ut isolasjonsmatter i deler av rasområdet. Arbeidet gjøres for å hindre frost og tilrettelegge for senere søk.

Redningsaksjonen ble avsluttet tirsdag ettermiddag, og siden da har det pågått planlegging av videre søk.

– Planleggingen er nødvendig for å sørge for et best mulig utgangspunkt for et målrettet og sikkert søk. Søksarbeidet vil bli iverksatt så snart som mulig, opplyser politiet på sitt nettsted.