Seks personer pågrepet i drapssak i Lørenskog

Seks personer er pågrepet og siktet etter at en litauisk mann i slutten av 50-årene ble funnet død i Lørenskog natt til søndag. Saken etterforskes som drap.

Politiet har sperret av boligen i Lørenskog der en mann i slutten av 50-årene angivelig skal ha blitt drept natt til søndag. Foto: Geir Olsen / NTB

NTB-Fredrik Moen Gabrielsen og Tor Martin Kvernhaugen

Publisert Publisert I dag 10:53

– Det er nå seks personer som er siktet, situasjonen er svært uoversiktlig. Vi ønsker å gjennomføre avhør så fort som mulig, slik at vi får avklart de enkeltes roller i saken og om de da kan skrives ut eller ikke, sier politiadvokat John Skarpeid i Øst politidistrikt til NTB.

Han forteller videre at politiet har et bilde av hva som kan ha skjedd, men at de ikke ønsker å gå ut med det før avhørene er gjennomført.

– Det er en kolossal jobb, samtidig er jeg nokså sikker på at det fortsatt jobbes med tekniske undersøkelser på stedet, sier han.

Advokat Vigdis Brandstorp, forsvarer for en av de siktede, forteller til NTB at hun ikke har noen nye opplysninger.

– Jeg er på vei til avhør nå, opplyser hun til NTB i 14-tiden.

Uoversiktlig

Politiet meldte først at én person var pågrepet, siktet for drap. Senere opplyste de at det altså er seks personer som er siktet i saken, samtlige er siktet for drap.

Alle satt søndag ettermiddag i arresten på politihuset i Lillestrøm, hvor de vil bli avhørt i løpet av søndag, skriver politiet i en pressemelding søndag ettermiddag.

– Hendelsesforløpet er uoversiktlig, og vi må derfor fortsatt være svært sparsommelig med opplysninger om de faktiske forhold, skriver politiet videre.

Startet full etterforskning

Politiet mottok natt til søndag en melding om at en mann angivelig var utsatt for en alvorlig voldshendelse i den aktuelle boligen.

Få minutter senere fikk politiet melding om at mannen var død. Ifølge NRK skjedde hendelsen kort tid etter midnatt.

– Det er startet full etterforskning, og det er gjennomført innledende avhør av involverte og vitner, opplyste politiadvokat Skarpeid til NTB søndag morgen.

Skarpeid var svært ordknapp og ønsket ikke å si mye om omstendighetene rundt det antatte drapet eller hvordan drapsetterforskningen forløper seg.

Har snakket med drapssiktede

Politiadvokaten fortalte at politiet hadde gjennomført en innledende samtale med den antatte gjerningsmannen, som ble siktet for drap.

Det er derfor også ukjent hvordan han stiller seg til drapssiktelsen.

– På nåværende tidspunkt ønsker vi ikke å si noe mer i saken av hensyn til etterforskningen, sa politiadvokaten.

Bolig sperret av

Den aktuelle boligen, som ligger ikke langt unna Akershus universitetssykehus, er sperret av med politibånd.

Men det var ingen aktivitet på stedet søndag formiddag.

Ingen omstendigheter er foreløpig kjent om pågripelsene, og det er også ukjent hva slags relasjon det er mellom de seks mennene.

Saken blir nå etterforsket både teknisk og taktisk, ifølge politiet, som opplyser at den avdøde mannen vil bli obdusert på mandag eller tidlig i neste uke.

