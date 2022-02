Anders Behring Breivik flyttes fra Telemark fengsel til Ringerike fengsel

Anders Behring Breivik flyttes fra fengselet i Skien til Ringerike fengsel på Tyristrand, opplyser Kriminalomsorgen.

Anders Behring Breivik flyttes til Ringerike fengsel. Her er han i gymsalen i Skien fengsel som var rettssal under saken om prøveløslatelse i forrige måned.

Publisert For mindre enn 2 timer siden

– Formålet med flyttingen, som har vært vurdert over lengre tid, er i hovedsak at domfelte har gjennomført straffen i samme avdeling med særlig høyt sikkerhetsnivå i mange år, og at det av den grunn vil være hensiktsmessig med et miljøskifte, skriver Kriminalomsorgen i en pressemelding tirsdag.

Overføringen vil gjennomføres i nær fremtid, men Kriminalomsorgen skriver at de av sikkerhetsmessige årsaker og personvernhensyn ikke kan opplyse noe konkret om tidspunkt for overføringen.

Breivik ble flyttet til Telemark fengsel i Skien høsten 2013. Hans advokat, Øystein Storrvik, har ikke besvart NTBs henvendelser tirsdag.

Ringerike fengsel har i likhet med Telemark fengsel Skien avdeling en egen avdeling med særlig høyt sikkerhetsnivå. Domfelte vil dermed få tilsvarende soningsforhold som han har hatt frem til nå.

Kriminalomsorgen skriver at støttegruppen etter 22. juli er informert om vedtaket.

De understreker også at de som hovedregel ikke offentliggjør informasjon knyttet til person eller sak, men har, etter en konkret vurdering, valgt å gjøre et unntak i denne anledningen fordi 22. juli-saken er spesiell i norsk sammenheng.

De vil ikke kommentere saken ut over det som står i pressemeldingen.