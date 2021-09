Ekspertutvalg: Erosjon av Tistilbekken var hovedårsaken til Gjerdrum-skredet

GJERDRUM (Aftenposten): Granskerne i Gjerdrum-utvalget har konkludert med at erosjon i en bekk er hovedårsaken til leirskredet i Gjerdrum. Utvalget mener det må jobbes videre med hvem som hadde ansvaret for å utbedre situasjonen ved bekken.

Etter ti måneders arbeid, la et ekspertutvalg ledet av tidligere stortingspolitiker og fylkesmann i Nord-Trøndelag Inge Ryan, klokken 12 onsdag frem sin konklusjon på hva som utløste leirskredet på Gjerdrum.

De konkluderer med at erosjon i Tistilbekken, en bekk som går gjennom skredområdet, var hovedårsaken.

– Skredet startet med en eller flere små utglidninger i Tistilbekken, sa Inge Ryan på pressekonferansen. Han sier videre at forutsetningene var en bratt skråning og ustabile grunnforhold.

Boligfeltet Nystulia, der over 30 boenheter ble rammet, var ifølge ekspertutvalget det siste området som ble tatt av skredet.

Tistilbekken går fra Ask sentrum, gjennom en «kulvert» forbi golfbanen nær Nystulia boligfelt, under fylkesvei 120 og videre til en elv som bærer navnet Tangeelva.

Granskerne peker også på dårlig og manglende sikring tilbake i tid. At bekken aldri skal ha blitt steinsatt, og at bekken brøt ut av rørene den ble lagt i, har ført til mye erosjon i kvikkleireområdet.

– Skredet ble utløst av en våt høst med mye nedbør, sier utvalgslederen også på pressekonferansen.

Olje- og energiminister Tina Bru påpekte at forklaringen på skredet alt i alt er sammensatt, og at det må arbeides videre med årsaksforklaringer.

I kartet nedenfor ser man hele skredområdet og nærliggende bekker og avløp.

Dette skriver utvalget om årsaken:

«Vitneobservasjoner, fysiske spor, undersøkelser og beregninger bekrefter at skredet startet i skråningen mellom gården Holmen (Byvegen 1-5) og Tistilbekken, sør for Ask sentrum.

Beregninger viser at stabiliteten i denne skråningen var svært dårlig. Det var store mengder kvikkleire her, noe faresonekart til en viss grad indikerte, og skredhendelsen samt utførte grunnundersøkelser har bekreftet. Dette er likevel ikke tilstrekkelig til å forklare hvorfor skredet gikk i desember 2020, siden skråningen har stått i denne tilstanden i lang tid.

At skredet gikk i desember 2020, er et resultat av at erosjon i Tistilbekken gjennom flere år hadde forverret en allerede dårlig stabilitet i skråningen vest for Holmen. Dette skapte en situasjon der skråningen ikke lenger var robust nok til å tåle virkningen av den våte høsten og førjulsvinteren i 2020.»

Bekken gravde seg ned 2,5 meter

Utvalget konstaterer at deler av Tistilbekken ble lagt i rør tidlig på 1980-tallet, i forbindelse med jordbruksplanering.

Siden har bekken brutt seg ut av rørene, en prosess som trolig startet på 1990-tallet.

Dermed endret bekken løp, og den gravde seg ned og inn i foten av skråningen rett ved.

Dette svekket stabiliteten.

Utvalget skriver at erosjonen var uvanlig kraftig. Og at endringer av terrenget, som skjedde i flere omganger, og urbanisering, altså stedsutbygging, bidro til å forsterke prosessen.

Tidligere bidro røtter fra trær og busker til at kvikkleiren lå stabilt. Med utviklingen av området ble mye av dette fjernet.

Men den tunge nedbøren som kom senhøsten 2020 var altså ifølge utvalget en avgjørende årsak til at skredet ble utløst.

Meteorologiske og hydrologiske data viser at høsten 2020 var den våteste sesongen (tremånedersperioden) som er registrert i området siden høsten 2000, heter det i rapporten.

– Kunne vært unngått

Ti mennesker mistet livet da det store kvikkleireskredet gikk i Gjerdrum på Romerike rett før nyttår 2020.

Til sammen over 30 boenheter ble tatt av skredet, som gikk vest for fylkesvei 120 nær Gjerdrum aldershjem. Deler av tettstedet Ask i Gjerdrum ble evakuert.

På pressekonferansen sier Inge Ryan at de mener kunnskapen om erosjon og varslene i forkant burde ført til sikring av bekken.

Men Gjerdrum-utvalget har ikke konkludert om noen hadde ansvar for å utbedre situasjonen ved Tistilbekken, og i så fall hvem det var.

Utvalget mener det er et viktig spørsmål, som må avklares nærmere.

– Kunne skredet vært unngått? ble granskerne spurt.

– Det er alltid lett å se dette i ettertid. Men hvis man hadde visst at det kunne blitt en katastrofe, og gjennomført de tiltakene som vi ved en grundig gjennomgang har funnet ut av, med steinsetting av bekken og den type ting, så kunne det ha vært unngått, sier Ryan.

Han sier videre at kommunen kunne koordinert et sikringsarbeid, uten at de konkluderer med at det var kommunens ansvar.

– Når det skjer slike tragedier som dette, må vi lære av det som har skjedd. Vi må sørge for at det ikke skjer igjen. Derfor setter jeg stor pris på det grundige arbeidet utvalget har utført på kort tid, sier olje - og energiminister Tina Bru.

Dette er Gjerdrum kommunes rolle

Utvalgets fastslår at Gjerdrum kommune har vært godt kjent med at det er kvikkleire i området, i forbindelse med utbygging av Nystulia. Kommunen fikk varsler om erosjon av bekken allerede i 2008.

NGI påpekte at stabiliteten mot den øvre delen av Tistilbekken ikke var tilfredsstillende. NGI påpekte også at det var behov for erosjonssikringstiltak i bekken.

Rapporten beksriver at det ble gjennomført tiltak for å bedre stabiliteten. Bekken ble erosjonssikret. I hovedsak ble det foretatt riktige vurderinger.

Men det ble ikke gjort nok.

Kjent teori

Manglende sikring av Tistilbekken, som går gjennom rasstedet, har vært trukket frem som en teori tidligere.

Aftenposten skrev den 7. januar at flere bekker ved skredområdet kunne frakte bort jordmasser. I 2009 advarte Gjerdrum kommune selv om at nettopp dette kunne utløse skred. Rådgivningsselskapet Asplan Viak skrev i mars 2009 at overvannet fra store deler av sentrum i Gjerdrum, Ask, havnet i Brådalsbekken og Tistilbekken. Begge bekkene var ifølge Viak svært sårbare for erosjon.

I Romerikes Blad og TV 2 fortalte hydrologen Steinar Myrabø, med fartstid fra Jernbaneverket og Naturvernforbundet, rett etter skredet at han i 2008 hadde advart sterkt mot utbygging av Nystulia. Han hadde ved selvsyn oppdaget erosjon i en bekk nedenfor boligfeltet.

For noen sekunder lettet dette litt på stemningen. Politimannen Kenneth Cortsen med hunden, sin, Piko (7), som ble skadet i søk i rasområdet. Bildet er fra 4. januar.

Dette var oppdraget utvalget fikk:

Jobbe grundig med å finne årsaken til tragedien.

Vurdere tiltak for å styrke forebyggingen av slike skred over hele landet.

Vurdere risikobildet for bebyggelse og fare for kvikkleireskred i Norge, ansvarsdeling, regelverk og forvaltningspraksis.

Svaret på de to siste oppgavene skal foreligge i en egen rapport. Den kommer trolig i januar-februar 2022.

Fakta Disse har løst gåten Ekspertutvalget har bestått av: Inge Ryan, Levanger (leder).

Annegrete Bruvoll, partner i Menon Economics, Oslo. (Menon analyserer økonomiske problemstillinger og gir råd til bedrifter, organisasjoner og myndigheter.)

Ketil Matvik Foldal, beredskapssjef i Lillestrøm kommune, Lillestrøm.

Gunnar Ove Hæreid, assisterende statsforvalter i Vestland fylke, Sogndal.

Tone Merete Muthanna, professor i bygg- og miljøteknikk (NTNU), Trondheim.

Steinar Nordal, professor i geoteknikk (NTNU), Trondheim.

Hanne Bratlie Ottesen, senioringeniør i Statens vegvesen, Nordre Follo.

Inger-Lise Solberg, forsker ved Norges geologiske undersøkelse (NGU), Trondheim. Les mer

Fakta Disse har hjulpet ekspertutvalget Sekretariatet Haakon Riekeles (leder av sekretariatet), samfunnsøkonom, Vista Analyse. Åshild Tveit Arnstorp, seniorrådgiver, Justis- og beredskapsdepartementet. Arne Bardalen, spesialrådgiver, Norsk institutt for bioøkonomi. Hallvard Jostein Berg, spesialrådgiver, Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Tonje Røland Brasetvik, seniorrådgiver, Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Siri Merethe Fagerheim, seniorrådgiver, Olje- og energidepartementet. Heid Iren Haugerud (f.o.m. 3. mai 2021), fagdirektør, Justis- og beredskapsdepartementet. Bente Ågren Høegh (f.o.m. 10. august 2021), seniorrådgiver/koordinator, Norges vassdrags- og energidirektorat. Les mer

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) vil i høst starte befaringer for å sjekke tilstanden langs kvikkleiresoner i Gjerdrum, Nannestad og Ullensaker, ifølge NTB.

Oppstart for befaringene var mandag, altså to dager før rapporten ble lagt frem. Hoveddelen av arbeidet vil pågå i uke 39 og 42, har NVE varslet.

