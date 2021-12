Høyre-topp vil ta i bruk koronapass: – Det må bety noe å være vaksinert

Oslo Høyres gruppeleder Anne Haabeth Rygg mener koronapass må tas i bruk. Hun mener innføring av koronapass kan føre til at flere vaksinerer seg.

Gruppeleder Anne Haabeth Rygg i Oslo Høyre vil at myndighetene skal ta i bruk koronapass.

NTB

Publisert Publisert Nå nettopp

– Jeg mener, helt grunnleggende, at det må bety noe å være vaksinert. Diskusjonen om hva det skal bety, har ingen våget å ta i Norge. Det virker som alle beslutningstakere har fått berøringsangst, sier Oslo Høyres gruppeleder Anne Haabeth Rygg vil VG.

I november åpnet regjeringen for at kommunene skal kunne ta i bruk koronapass for å holde samfunnet åpent, men etter at omikronvarianten kom til landet har myndighetene snudd. FHI mener at man bør avvente, mens Helsedirektoratet mener omikronvarianten gjør koronapasset unødvendig.

Anne Haabeth Rygg mener tiden er overmoden for å ta koronapass i bruk.

– Om det innebærer at det får konsekvenser for de som har valgt ikke å vaksinere seg, så tenker jeg de må ta konsekvensen av egne valg, eller de kan teste seg inn. Kanskje vil også innføring av koronasertifikat føre til at flere som til nå har latt være å vaksinerer seg, tar en tur til nærmeste vaksinesenter og tar den første dosen. For sin egen skyld og for alle andres, sier hun.

Statssekretær Ellen Moen Rønning-Arnesen (Ap) i Helse- og omsorgsdepartementet skriver i en epost til VG at det å ha et koronasertifikat ikke er ensbetydende med at du ikke kan smitte eller bli smittet.

– Det viktigste nå er at folk har færre nærkontakter, ikke å tilrettelegge for mer kontakt, sier hun.

Hun skriver videre at regjeringen fortløpende og grundig vurderer bruk og innføring av koronasertifikat.