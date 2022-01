Taliban kommer til Norge for å forhandle

Taliban sender en delegasjon til Norge for å forhandle med aktivister og diplomater. Det er første gang det skjer siden bevegelsen tok makten i Afghanistan.

En norsk delegasjon t.h. med ambassadør Ole A. Lindeman i spissen, i møte med representanter for Taliban i Kabul tidligere denne uken. Foto: UD / NTB

Taliban erobret Kabul og tok over makten i Afghanistan 16. august. Siden har de sittet med makten i Afghanistan. Vestlige land har vært avventende til å opprette kontakt med det nye regimet, men den siste tiden har det vært diplomatisk kontakt.

Møtet i Norge skal vare i tre dager, på søndag, mandag og tirsdag, skriver VG.

– Dette er ikke en legitimering eller anerkjennelse av Taliban. Men vi må snakke med de som i praksis styrer landet i dag. Vi kan ikke la den politiske situasjonen føre til en enda verre humanitær katastrofe, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) i en pressemelding.

Norge inviterte

Utenriksdepartementet bekrefter at det er Norge som har invitert til møtene.

– Vi er ekstremt bekymret for den alvorlige situasjonen i Afghanistan. Det er en fullskala humanitær katastrofe for millioner av mennesker. For å hjelpe de sivile i Afghanistan må det internasjonale samfunnet så vel som afghanere fra ulike deler av samfunnet, ha dialog med Taliban. Vi vil være tydelige i våre forventninger til Taliban, særlig når det gjelder jenters skolegang og menneskerettigheter som kvinners deltakelse i samfunnet, sier Huitfeldt.

Norge fortsetter å ha dialog med Taliban for å fremme menneskerettigheter, kvinners deltakelse i samfunnslivet, og for å styrke humanitær og økonomisk innsats i Afghanistan til støtte for det afghanske folket.

– Humanitær bistand er helt nødvendig, men det er ikke nok. Vi må unngå at grunnleggende tjenester som helse og utdanning kollapser. Vi må støtte levebrødet til familier og lokalsamfunn. Det kan begrense antallet som trenger humanitær bistand, sier utenriksministeren.

Ambassadøren arbeidet i hemmelighet

Norges ambassadør til Afghanistan og to andre diplomater var mandag denne uken tilbake i Kabul for å ha samtaler med Taliban.

– Det er viktig at de reiser inn og vi får en dialog, sa Huitfeldt på et pressetreff med norske journalister i New York.

Ambassadør Ole A. Lindeman og hans diplomatkolleger var tilbake i landet på et to dager langt besøk for å snakke med Taliban tidligere denne uken. Ambassaden ble evakuert i forbindelse med maktovertakelsen i august.

Tema for de norske diplomatenes samtaler med Taliban var blant annet den humanitære situasjonen, respekt for menneskerettigheter og kvinners rett til deltakelse i samfunnet, sa Huitfeldt da.

VG skriver at ambassadøren i all hemmelighet arbeidet for å få Taliban til å godta forhandlinger i Norge.

Møter representanter fra USA

Taliban har også tidligere deltatt i hemmelige forhandlinger i Norge da nåværende statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) var utenriksminister i Stoltenberg-regjeringen. Også under Solberg-regjeringen ble det gjort forsøk på å få Taliban til Norge for å forhandle.

Da ble det gjort forsøk på å få til forhandlinger mellom Taliban og den daværende afghanske regjeringen i Oslo. To år senere brøt den vestligstøttede regjeringen i Kabul sammen da Taliban rykket fram på alle fronter og inntok Kabul.

VG skriver at den viktigste enkeltsaken i forhandlingene i Norge denne gang blir den store humanitære krisen i Afghanistan.

Det blir også møter mellom Taliban og aktivister, som flys inn både fra Afghanistan og land de har gått i eksil i.

I tillegg skal Taliban ifølge VG møte spesialrepresentanter for Afghanistan fra Norge, Tyskland, Storbritannia, Frankrike, Italia, EU og USA.