Psykiater i vitneboksen: Løslatelse kan føre til at Breivik begår ny vold

Psykiater Randi Rosenqvist mener at det er høy risiko for at Anders Behring Breivik vil begå ny vold om han blir løslatt. – Kan ikke stole på ham, sier hun.

Psykiater Randi Rosenqvist beskrev Anders Behring Breivik med harde ordelag under rettssaken i Skien onsdag.

NTB

Publisert Publisert Nå nettopp

– Ved løslatelse vil han ha særdeles dårlige utsikter til å fungere. Han vil ikke oppnå sine forventninger om storhet. Han vil falle igjennom i det norske samfunnet, og det mener jeg kan utløse nye aggresjonsplaner, sa psykiater Randi Rosenqvist i retten onsdag.

Gjennom nærmere tre timer i vitneboksen i gymsalen i Telemark fengsel under behandlingen av Anders Behring Breiviks begjæring om prøveløslatelse redegjorde Rosenqvist for sin vurdering av ham. Rosenqvist, som har jobbet med Norges farligste innsatte i en årrekke, har hatt en rekke samtaler med Breivik siden høsten 2011 og har i alt utarbeidet åtte-ni risikovurderinger av ham.

Hun mener at det ikke har vært noen nevneverdig endring av risikoen for at Breivik vil begå nye voldshandlinger dersom han slippes ut.

– Ikke endret voldsrisiko

– Jeg mener at Breivik har samme diagnose som han har hatt hele tiden. Han har ikke endret sin risiko for fremtidige voldshandlinger i forhold til sånn han var i 2012–2013 da jeg skrev den første risikovurderingen, sa Rosenqvist i retten.

Rosenqvist har tidligere gitt Breivik diagnosen dyssosial, dramatiserende og narsissistisk personlighetsforstyrrelse.

– Men jeg tenker at den eksakte diagnosen ikke sier så veldig mye. Når man hørte på Breivik i går, så får man en idé om hvordan han fungerer i sitt teoretiske univers. Hva man kaller det, spiller ingen rolle etter min mening, sa Rosenqvist.

Hun sa også at Breivik mangler empati, og at han scorer høyt på kriteriene for å kunne ansees som psykopat.

Psykiateren påpekte også at Breivik stadig endrer på det han sier.

– Han sier noe, og tror nok på det han sier, men så sier han noe helt annet neste gang. Det er grunnen til at man ikke kan stole på ham, sa Rosenqvist.

– Han skifter taktikk litt etter hva han finner formålstjenlig, sa hun.

Terrordømte Anders Behring Breivik blir beskrevet av psykiater Randi Rosenqvist som en som mangler empati og som scorer høyt på kriteriene for å kunne ansees som en psykopat.

Mistillit til Rosenqvist

Gjennom psykiaterens forklaring, ristet Breivik gjentatte ganger på hodet.

Breivik fikk også ordet av dommer Dag Bjørvik mot slutten av Rosenqvists vitnemål. Der sa Breivik at han mente at han hadde hatt en god tone med psykiateren, men sa at han hadde uttrykt mistillit til henne siden 2011.

I kommentaren sa han blant annet at han ikke kunne ha tillit til Rosenquist på grunn av hennes politiske syn, og han anklaget henne også for å ha løyet i deler av sin forklaring til retten.

Rosenqvist: – Jeg blir lei meg

På spørsmål fra NTB i en pause om hvordan det har vært å jobbe med Breivik i ti år, svarer Rosenqvist:

– Jeg har jo jobbet med det og tenkt at dette her må gjøres. Hvert år tenker jeg kanskje at han har kommet litt lenger, men jeg blir jo lei meg når det lille fremskrittet som var i 2017, har gått tilbake igjen i 2018, 2019, 2020 og 2021.

Breivik sendte i 2017 et brev til fengselsledelsen Skien fengsel, hvor han skrev at han angret på massedrapene 22. juli.

Breivik har under rettssaken denne uken sagt at myndighetene «lyktes med å knekke meg» i 2017, og at det var bakgrunnen for at han uttrykte anger den gang. Han har ikke villet uttrykke anger under rettssaken.

Har stanset en rekke brev fra Breivik

Under rettssaken onsdag vitnet også en juridisk rådgiver Skien fengsel. Hun sa at Breiviks omfattende brevskriving i fengselet er blant de tyngste argumentene for holde ham isolert alene på særlig høyt sikkerhetsnivå. Det er behov for å drive aktiv kommunikasjonskontroll av alle måter Breivik har kontakt med omverdenen på.

– Fengslet har stanset brev til personer de frykter kan bli inspirert til å begå kriminelle handlinger. Postsending kan stanses dersom det fører til fare for planlegging, eller noe som kan forstyrre ro og orden, leste juristen fra fengselets innstilling.

Også Pär Öberg, sjef for den nasjonalsosialistiske organisasjonen Den nordiske motstandsbevegelsen i Sverige, var i retten via telefon onsdag, etter å ha blitt innkalt som vitne for Breivik.

Han sa at han ikke kjenner Breivik, men at han er åpen for å ha kontakt med Breivik, og sa at også Den nordiske motstandsbevegelsens svenske gren er åpne for å ha sosial kontakt med ham.