Elektrosjokkvåpen blir permanent innført i norsk politi

Regjeringen har bestemt at politiets innsatspersonell over hele landet skal utstyres med elektrosjokkvåpen.

Beredskapsdirektør Tone Vangen i Politidirektoratet er glad for at regjeringen har fulgt politifaglige råd og innført elektrosjokkvåpen over hele landet.

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 40 minutter siden

Siden 2019 har Beredskapstroppen, politiets skarpeste innsatsstyrke, vært utstyrt med elektrosjokkvåpen sin tjeneste, og fire politidistrikter har deltatt i et prøveprosjekt.

Etter tilråding fra politiet har Justisdepartementet nå bestemt at våpenet kan innføres for innsatspersonell i hele politietaten.

– Evalueringen viser også at ESV (elektrosjokkvåpen) kan erstatte bruk av skytevåpen i noen tilfeller, men ikke i alle. Likevel er det indikasjoner på at tilgang på ESV kan medføre redusert risiko for alvorlige skader og bruk av dødelig makt fra politiet, skriver Politidirektoratet torsdag.

Vil ha så skånsom maktbruk som mulig

Erfaringene fra prøveprosjektet har vært evaluert av Universitet i Umeå i Sverige. Evalueringen har også vist at innføringen av elektrosjokkvåpen førte til lavere bruk av pepperspray.

– Vi tar maktbruk på alvor, og det vil alltid være et mål for oss å redusere maktbruken til et absolutt minimum. Likevel er maktbruk en del av vår hverdag og våre oppgaver, og da er det vår plikt å sørge for at maktbruken skjer så skånsomt som mulig med minst mulig skaderisiko, sier beredskapsdirektør Tone Vangen i Politidirektoratet.

Treff gir muskelsammentrekninger

Våpenet som er brukt i prøveperioden, er av typen Taser. Den skyter ut to piler som danner en sluttet krets når den treffer målet ved hjelp av metalltrådene som henger ved i våpenet.

Med en spenning på mellom 800 og 1.200 volt får den som blir truffet kraftige muskelsammentrekninger, men i utgangspunktet ikke så kraftig at det skal være farlig for hjertet.