To menn er pågrepet og siktet for frihetsberøvelse etter å ha blitt stanset med 14 år gammel gutt i bilen i Bjørkesvingen på Tranby i Lier utenfor Drammen. Foto: Ørn E. Borgen / NTB scanpix

To menn siktet for bortfø­ring av 14-åring – var borte i fem timer

To menn er siktet for å ha bortført en gutt på 14 år i Drammen. Politiet tror det kan ha skjedd noe alvorlig før de to ble pågrepet etter fem timer.