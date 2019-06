En mann ble tirsdag skutt i beinet av politiet ved Solli plass i Oslo etter å ha truet en trikkefører med kniv. Politiet ønsker kontakt med flere vitner.

– Gjerningsmannen blir kjørt til Ullevål sykehus. Han er våken og bevisst, opplyste politiet i Oslo på Twitter ved 10.30-tiden tirsdag formiddag.

Mannen fikk førstehjelp på stedet etter å ha blitt skutt i beinet. Ifølge politiet avfyrte de et varselskudd før de rettet skudd mot gjerningsmannen.

Til VG sier operasjonsleder Per Ivar Iversen at mannen ble lokalisert like ved Solli plass i Oslo. Han nektet da å etterfølge politiets kommandoer.

Gjerningsmannen opplyste om at han hadde en granat i skuldervesken sin, men politiets bombegruppe fant ingen farlige gjenstander i vesken.

– Motivet og bakgrunnen for hendelsen har vi ingen informasjon om foreløpig, sier operasjonslederen til NTB.

– Vi har foretatt en del vitneavhør på stedet, men ønsker å komme i kontakt med alle som kan ha opplysninger i saken, sier Iversen.

Spesialenheten for politisaker er rutinemessig varslet.

– Trusselen har skjedd på trikken, og mannen ble påtruffet ned mot Skillebekk. Det har ikke kommet meldinger om at han har truet noen andre enn trikkesjåføren, sier Iversen til NRK.

Innsatsleder Tore Barstad opplyser at en av trikkepassasjerene også ble truet av mannen. Han opplyser at politiet forsøkte å uskadeliggjøre mannen med pepperspray i tillegg til varselskuddet før han ble skutt i beinet.,