Støtteaksjon har samlet inn 850.000 kroner til etterlatte etter bussjåfør

To barn sitter igjen etter at en frontkollisjon krevde livet til bussjåføren (57) på Sørås i Bergen. En støtteaksjon har nå samlet inn 850.000 kroner til barna.

Front mot front-ulykken på Sørås krevde livene til sjåførene av både buss og personbil. Foto: PER LINDBERG

NTB

Frontkollisjonen krevde også livet til den 19 år gamle føreren av en personbil, mens den jevngamle passasjeren overlevde.

Innsamlingsaksjonen avsluttes om to dager etter å ha pågått i 30 dager, skriver Bergensavisen. Den 18. juli lå den innsamlede summen på 850.660 kroner.

Trude Kjærgård, som startet støtteaksjonen, sier barna har hatt det ekstremt tungt i tiden etter ulykken. Kjærgård var inntil sommer lærer til det eldste av de etterlatte barna. I tillegg til støtteaksjonen har det også blitt lagt igjen hilsener til familien.

– De er uendelig takknemlige. Alle som har gitt, har også lagt igjen en hilsen, og mor og barn har lest gjennom alle, forteller Kjærgård.

Innsamlingsaksjonen gjøres gjennom Spleis, en løsning laget av Sparebank 1. Seks prosent av den totale innsamlingen går derfor til banken.

Kommunikasjonsdirektør Christine Meling i Sparebank 1 sier at avgiften går til å dekke kostnader banken har fra å drive tjenesten, og at de ikke sitter igjen med noe overskudd.

– Vi har et dedikert team, som består av elleve personer, som jobber for at innsamlere skal lykkes i å samle inn mest mulig penger.