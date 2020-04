Oppdatert: Dagens viktigste saker om koronautbruddet

Dette er den nye skolehverdagen. Og: Her får de komme tilbake i barnehagen.

Antall innlagte koronapasienter på norske sykehus er i dag 160. For andre dag på rad øker tallet på koronasmittede pasienter som blir lagt inn på sykehus. Antallet som trenger respiratorbehandling, går derimot ned.

1. Slik blir den nye skolehverdagen

Uteundervisning og faste grupper på 15 elever. Dette er de nye reglene som gjelder når skolene åpner neste uke.

Etter at skolene har holdt stengt siden 12. mars grunnet koronapandemien, kan omsider elever i første til fjerde klasse ta plass bak skolebenken igjen 27. april.

Mandag la kunnskapsminister Guri Melby (V) frem to veiledere for hvordan skolene skal åpnes på tryggest mulig måte. De gir råd om renhold, hvordan skolene kan organisere dagen og sjekkliste for godt smittevern.

– Barn trenger å møte andre barn, og det er viktig å huske på at det også er viktig for helsen deres, sier helseminister Bent Høie (H) i en pressekonferanse.

2. Her får de komme tilbake i barnehagen

Barnehagen har vært stengt i over en måned. Mandag kunne endelig Johan Sporsheim Figved (2,5 år) komme tilbake.

Klokken er 08.15 mandag morgen. Opp en trapp på Leitet kommer en familie på fire, med storebror Johan Sporsheim Figved i spissen.

Han har sekk på ryggen og vårsko på beina. I dag kan han omsider komme tilbake til barnehagen som har vært koronastengt siden 12. mars.

Pappa Thomas Sporsheim spør om de ikke skal ta en tur innom lekeplassen på veien. Slik de pleier.

– Nei, sier Johan.

Han skal rett til barnehagen.

3. Fem beboere døde av korona-sykdom her. Nå er Gullstøltunet smittefritt.

– Da jeg fikk høre at vi er smittefri, var det nesten som et mirakel, sier sykepleier Maren Nystad.

Fem beboere døde, to ble aldri smittet og to er i dag friske av korona. Etter flere tunge uker, har Gullstøltunet sykehjem fått en positiv nyhet.

– Nå er vi helt smittefri. Det har vært noen tøffe tak, så dette er veldig gledelig. Dagens gladnyhet, sier styrer Eva Maria Lim.

Avdelingen der de smittede bodde skal smittevaskes før den igjen kan åpnes for vanlig drift.

