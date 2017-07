MISNØYE: Marinejegerkommandoen (MJK) er Forsvarets fremste elitestyrke for operasjonar til sjøs – her under øving med fregatten KNM «Fridtjof Nansen». Bemanningsplanane frå omorganiseringa i 2014 er aldri vorte gjennomførte – noko som skaper frustrasjon. FOTO: Jon Vaag Eikeland/ Forsvaret