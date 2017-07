Seks år etter at terrorbomben gikk av i regjeringskvartalet, advarer statsminister Erna Solberg (H) mot glemselen.

– For oss er 22. juli en dato som for alltid vil være forbundet med frykt, fortvilelse og sorg, sa Solberg da hun talte under minnemarkeringen utenfor Høyblokka in regjeringskvartalet lørdag formiddag.

– Ikke egne minner

Bomben tok åtte liv. Noen timer senere hadde Anders Behring Breivik tatt ytterligere 69 menneskeliv – flesteparten av dem unge, engasjere politikerspirer på Utøya. I anledning seksårsmarkeringen advarte Solberg mot å glemme grusomhetene som fant sted.

– Om noen år vil oppvoksende generasjoner ikke ha egne minner om det som skjedde. De vil måtte lære om terrorangrepene slik vi lærer om andre historiske hendelser. Derfor vil det fremover bli enda viktigere å formidle kunnskap om det som skjedde, sa Solberg.

Terje Bendiksby, NTB scanpix

Viktig med minnesteder

Hun poengterte dessuten viktigheten av at det blir etablert verdige minnesteder og takket blant annet AUF for «deres konstruktive innspill». Utøya-naboene på landssiden har ført en langvarig og innbitt kamp mot planene om opprettelse av minnestedet Memory Wound på Sørbråten og er også negative til kompromissvedtaket om å flytte minnestedet til Utøya-kaien.

– Det er nødvendig med minnesteder for oss alle. 22. juli og alle ofrene skal ikke gå i glemmeboken, sa Solberg.

AUF-leder Mani Hussaini vektla også kampen mot glemselen og bevissthet rundt Breiviks hatefulle tankegods. Skolene må ta 22. juli-hendelsene og bakgrunnen for terrorhandlingene inn i undervisningen, mener han.

Leste ofrenes navn

– Jeg håper elevene også lærer om gjerningsmannens tankegods, ideologi og hat. Vi kan ikke tillate oss å glemme. 22. juli var ikke en tragedie, det var terror – rettet mot demokratiet vårt og AUF. Historien må fortelles gang på gang, sa han.

Lars Bremnes fremførte to musikalske innslag. Senere lørdag skal Utøya-ofrenes minnes, blant annet med kransenedleggelse på Utøya-kaien.

Ofrerne for 22. juli-angrepene ble minnet også ved at navnene deres ble lest opp idet minnemarkeringen tok til. Markeringen i regjeringskvartalet ble avsluttet med kransenedleggelse.