Brenna: – Svaret og løsningen på konflikten og streiken ligger fortsatt hos partene

Lærerstreiken fortsetter etter at partene i konflikten fredag var hos møte hos kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap).

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden

– Jeg følger nøye med på hvordan det går med elevene. Spesielt tett under konflikten. Rapportene om hvordan det står til er alvorlige og jeg hadde behov for å snakke med partene og lytte til hvordan de opplever at situasjonen er, sa Brenna på et pressemøte etter samtalene.

Hun understreket at svaret på konflikten fortsatt ligger hos partene, men at hun ønsket å formidle alvoret.

Rundt 8300 lærere er tatt ut i streik, og det er varslet at 100 og 300 nye lærere vil streike fra henholdsvis tirsdag og onsdag neste uke.

Streiken har pågått siden begynnelsen av juni, men ble for alvor trappet opp rundt skolestart i august.

Konflikten er helt fastlåst mellom lærerne og deres arbeidsgiver KS. Regjeringen kan gripe inn og stoppe streiken om det er nødvendig, for eksempel hvis streiken går ut over liv og helse.

Dette kalles tvungen lønnsnemnd. Det er ikke blitt brukt tidligere i en lærerkonflikt.

Både Skolenes landsforbund og Lektorlaget uttaler fredag at de ikke ønsker tvungen lønnsnemnd. Mens motparten KS «har ingen mening om» tvungen lønnsnemnd.