Sian-lederen erkjente ikke straffskyld for vold, skadeverk og krenkelse

Sian-leder Lars Thorsen er tiltalt for vold, skadeverk og krenkelse. Han erkjente ikke straffskyld da rettssaken mot ham startet i Oslo tingrett onsdag.

Sian-leder Lars Thorsen er tiltalt for å ha sprayet forsvarsspray i ansiktet på tre menn ved tre ulike anledninger i mars og april i år. Foto: Hanna Johre / NTB

Det opplyser Thorsens forsvarer, advokat John Christian Elden, til NTB.

Thorsen er tiltalt for å ha sprayet tre menn i ansiktet med rød forsvarsspray i mars og april i år, samt for å ha sprayet på klærne til en fjerde mann.

Han er i tillegg tiltalt for å ha hengt opp et banner med påskriften «OSLO JIHADSENTER» på Iman Aktivitetssenter i Oslo, og spredt en video på et nettsted av en av dem som ble sprayet i ansiktet.

Thorsen er leder for den islamfiendtlige organisasjonen Sian.