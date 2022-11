Tre personer tiltalt for grovt underslag av en pleietrengende kvinne i 90-årene

Tre personer, inkludert en pleietrengende kvinnes advokat og hun som drev sykehjemmet 90-åringen bodde på, er tiltalt for å ha underslått 9,3 millioner kroner.

NTB

Den pleietrengende kvinne i 90-årene bodde på sykehjem, der sykepleieren som drev sykehjemmet skal ha medvirket til at kvinnens advokat underslo 7,4 millioner kroner fra kvinnen, opplyser Økokrim i en pressemelding.

I tillegg er en mann i 60-årene tiltalt for grovt bedrageri overfor den samme fornærmede, ved å få utbetalt til sammen 1,9 millioner kroner.

– Det er svært en alvorlig tiltale. Det er snakk om store beløp, fornærmede var i en sårbar situasjon, sier statsadvokat og påtaleansvarlig Anne Allum til NTB.

Straffesaken startet da Enheten for finansiell etterretning (EFE) ved Økokrim mottok rapporter om mistenkelige transaksjoner fra flere rapporteringspliktige.

Allum har ikke grunnlag for å si om dette er en type lovbrudd det skjer mer av i Norge.

Samarbeidet

Allum påpeker at saken også er alvorlig fordi påtalemyndigheten mener de tiltalte har brutt med den særlige tilliten som følger med stillingen de hadde som advokat og sykepleier.

Den tidligere advokaten har ifølge tiltalen underslått 7,4 millioner kroner fra kvinnen. Han skal ha gjort det ved å føre i pennen flere gavebrev på vegne av fornærmede til den tidligere sykepleieren og seg selv. Deretter skal han ha overført til sammen 5,4 millioner kroner til sykepleieren og 2 millioner kroner til seg selv.

Fornærmede var svært lett å lede og forsto ikke betydningen av gavebrevene på grunn av svekket helse ikke.

Sykepleieren er tiltalt for å ha medvirket til underslag av 5,4 millioner og for å ha brukt kvinnens bankkort til å kjøpe varer til seg selv.

Bedratt før

Den tredje tiltalte hadde fått i oppdrag å prøve å få tilbake penger som fornærmede hadde tapt i et tidligere bedrageri. Ifølge tiltalen sa han til den fornærmede kvinnen at han reiste til USA en rekke ganger og jobbet med å få tilbake pengene. For dette fikk han utbetalt om lag 1,9 millioner kroner fra fornærmede. Men ved flere anledninger reiste han ikke, og arbeidet ellers minimalt med oppdraget, ifølge tiltalen.

For dette er han tiltalt for grovt bedrageri. Strafferammen for grove underslag og grove bedragerier er seks års fengsel.

Forsvarere for de tiltalte er Henriette Willix, for den tidligere advokaten, Øystein Storrvik, for den tidligere sykepleieren og Hans Henrik Pettersen for mannen i 60-årene.