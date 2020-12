904 medarbeidere i politiet har vært utsatt for seksuell trakassering det siste året

En undersøkelse om uønsket seksuell oppmerksomhet viser at 6,6 prosent, eller 904 medarbeidere i politiet har vært seksuell trakassering det siste året.

– Dette er 904 for mange. Vi har nulltoleranse for seksuell trakassering i politiet. Politiet skal være en god og trygg arbeidsplass for alle, dette viser at vi ikke er det, sier politidirektør Benedicte Bjørnland.

Politidirektøren ba i høst om arbeidsmiljøundersøkelsen knyttet til seksuell trakassering i etaten, etter at en studie avdekket sex-ukultur i politiet.

Blant annet ble det lagt fram historier om misbruk av posisjon for å oppnå seksuelle handlinger i bytte mot gunstige vakter eller gode referanser. Spesielt Politihøgskolen har blitt kritisert.