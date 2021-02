Avlyser skriftlig eksamen på ungdoms­skoler og videregående skoler

Skriftlige eksamener og mange muntlige eksamener på ungdomsskolen og videregående skole avlyses denne våren på grunn av smittesituasjonen.

Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby avlyser skriftlig eksamen. Foto: NTB scanpix/Lise Åserud

NTB

Karoline Risnes

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

Det opplyser Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

At flere skoler har hatt perioder med rødt nivå, og hjemmeundervisning har vært en avgjørende faktor for beslutningen. Bakgrunnen for avgjørelsen handler om betydningen av undervisning, uttalte kunnskapsministeren.

– Vi skulle veldig gjerne ha gjennomført alle eksamener som planlagt. Det har vært til dels svært ulikt tilbud om opplæring for elevene dette skoleåret, noe som gir et ulikt vurderingsgrunnlag. En felles og lik skriftlig eksamen er derfor ikke lenger en egnet prøving av hva elevene har lært, sa Melby under mandagens pressekonferanse.

Unntak for privatister og enkelte avgangselever

Foreløpig vil eksamen for privatister og enkelte som trenger vitnemål for videre utdanning vil avholdes. Det samme gjelder muntlig eksamen for avgangselever ved ungdoms- og videregående skoler.

Privatister får gjennomføre eksamen, fordi de ikke har annet vurderingsgrunnlag. Andre elever med behov for å gjennomføre eksamen for å få vitnemål eller fag- og svennebrev, samt elevene med rett til ny, utsatt og særskilt eksamen, får også gjennomføre eksamen som normalt.

Alle muntlig-praktiske og praktiske eksamener avlyses. Melby sier avlysningene har vært gjenstand for nøye vurderinger, der man har lyttet til mange innspill både for og imot avlysning.

Utelukker ikke digital muntlig eksamen

Målet er å gjennomføre muntlig eksamen i ungdomsskoler og videregående skoler, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby.

Hun utelukker ikke muligheten for at det kan bli nødvendig å gjennomføre muntlig eksamen digitalt.

– Alle må forberede seg på at muntlig eksamen vil gjennomføres, sier Melby.

Hun sier samtidig at muntlig eksamen er en bedre egnet vurderingsform i forhold til situasjonen. Grunnen til dette er at oppgavene som gis på muntlig eksamen lages lokalt, i motsetning til skriftlig eksamen som er lik for alle.

Publisert Publisert: 8. februar 2021 11:22 Oppdatert: 8. februar 2021 12:52